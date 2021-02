Overcooked! All You Can Eat llegará a PC, Switch, PS4, Xbox One y consolas de nueva generación

Fue a mediados del año pasado cuando conocimos los planes de Team 17 y Ghost Town Games al confirmarse la llegada de un recopilatorio de Overcooked con los dos juegos de la saga y su respectivo contenido extra además de, por supuesto, nuevo contenido exclusivo y mejoras. Todo esto parecía estar destinado a la nueva generación de consolas, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series, pero parece que el tiempo ha corregido esta idea.

Así al menos lo ha confirmado el equipo cuando ha mencionado que finalmente su esperado recopilatorio no solo estará disponible en las consolas de nueva generación, sino que también llegará a PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Esta no solo limitará su aparición a una edición digital, sino que también habrá una edición física que llegará únicamente para Nintendo Switch y PlayStation 4.

Overcooked! All you can eat | Team 17

El recopilatorio trae consigo todos los niveles de ambas obras, Overcooked y Overcooked 2, lo que supone más de 200 escenarios en los que jugar para servir comidas y evitar los alocados obstáculos que se presentan en estos. Por otra parte, la reedición cuenta con todo el contenido publicado para ambas obras e incluso siete niveles nuevos además de un mundo de asistencia. Es decir, un conjunto espectacular para poder poner a prueba nuestra habilidad con nuestros amigos.

Por supuesto, lo que no podemos olvidar que es que hay mejoras que permiten disfrutar de la obra hasta en 4K y una tasa de imágenes de hasta 60 fps. Siendo, quizás, uno de los mayores premios el multijugador cruzado entre plataformas. Todo esto para que podamos disfrutar de las alocadas aventuras de Overcoocked! All You Can Eat en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 a partir del 23 de marzo.