Los cinco jefes de los videojuegos más fáciles de derrotar

Disfrutar de los videojuegos no solo puede presentarnos una gran variedad de retos, sino que también nos pueden presentar a todo tipo de personajes. Aliados, buenos amigos o grandes pérdidas, estos personajes llegan a nuestras vidas para que no los olvidemos jamás. Esto mismo sucede con los jefes finales, quienes parecen ser un gran reto, a pesar de que no siempre se cumple. Hoy vamos a repasar con vosotros a esos jefes finales que, con su presencia, no han provocado más que risa.

Empezamos con Sadler, uno de los enemigos presentes en ‘Resident Evil 4’. Se trata de un enemigo que, a pesar de ser imponente e incluso asustar con su aspecto, no requiere de mucho esfuerzo. De hecho, no hacen falta más que un par de descargas para hacer que este mutante acabe siendo, simplemente, un enemigo más en nuestro camino.

Uno de los enemigos finales que nos encontramos al principio de cualquier aventura de ‘Kirby’ es a Whispy Woods. Se trata de un enemigo que, pese a su imponente tamaño, es tan fácil que incluso a los fans llega a darles pena. Con sus soplidos y sus frutas como obstáculos, espera a ser vencido para ser ese primer acercamiento a la aventura.

Kirby y la Tierra Olvidada | Nintendo

En un recopilatorio de jefes fáciles no puede Didact de ‘Halo 4’. A lo largo de la aventura esperamos un combate con este enemigo quien , no solo aparenta ser peligroso, sino que realmente es temido. Y sin embargo, el combate final con este es tan sencillo que hasta llegas a plantearte que se trata de una trampa, que algo más estará por llegar. Pero no, este cae finalmente a la lava y ahí se quedará para siempre.

Para muchos fans de las aventuras de ‘Super Mario’, su enemigo Boom Boom es casi un paseo. Y si además de esto optas por combatir con él en ‘New Super Mario Bros. U’, el combate es incluso más sencillo. Estamos ante un enemigo que llama la atención por lo grande que parece y, sin embargo, enfrentarse a él es mucho más fácil de lo que crees. Con seguir un poco su ritmo lento y dar un par de saltos, te librarás de él fácilmente.

Para acabar con este recopilatorio, hablamos de Gohma de ‘The Legend of Zelda’. Presente en varias entregas de la saga, este es uno de los primeros enemigos que nos encontramos y que, a pesar de su gran tamaño y de su aterrador aspecto, es uno de los rivales más fáciles que encontraremos. Parece increíble que con esas grandes pinzas que posee para atacar, evitar sus ataques así como acabar con él es extremadamente sencillo.