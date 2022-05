Las madres más memorables de los videojuegos

Primer domingo del mes de mayo, momento en el que en España se celebra el tan querido Día de la Madre. En este día tan especial, queremos no solo compartir todo nuestro cariño con las madres del mundo, sino recordar a esas figuras maternas que han estado presentes en los videojuegos para ayudar a nuestros personajes a avanzar y, con ello, darnos grandes aventuras.

Antes de empezar con el recopilatorio, vamos a avisar de que en algunos casos es posible que haya una parte de spoiler. Por ello, aunque intentaremos tratar la información de tal forma que le impacto sea mínimo para aquellas personas que no hayan disfrutado de los videojuegos, recopilamos a esas cinco madres que, gracias a su presencia, han ayudado a otros personajes a avanzar.

Allie de Ni no Kuni: La ira de la bruja blanca

Puede ser una de las madres más famosas de los videojuegos. Se trata de una madre muy cariñosa que dio vida a Oliver, personaje protagonista de ‘Ni no Kuni: La ira de la bruja blanca’. Esta no solo ha cuidado los pasos de su hijo, sino que incluso lo salvó de ahogarse cuando era pequeño. Su historia marca el destino de la obra y, sin ella, Drippy, el famoso amigo de Oliver, jamás hubiese existido.

Ana Amari de Overwatch

Para muchos, Ana es uno de los mejores personajes de apoyo presentes en 'Overwatch'. Sin embargo, no es únicamente su habilidad la que destaca, sino que esta fue un gran punto de apoyo para sus compañeros en la guerra así como una inspiración para su hija, Pharah. Y es que de niña, la pequeña Fareeha soñaba con parecerse a su madre y unirse a la organización para poder mantener la paz en el mundo. Un sueño que, años más tarde, ha cumplido para seguir los pasos de su madre.

Yennefer of Vengerberg de The Witcher

Este es el claro ejemplo de que, a pesar de no compartir la misma sangre, las acciones así como el amor pueden convertirte en una madre. Yennefer puede no ser la madre biológica de Ciri y, sin embargo, el cariño que muestra hacia esta es infinito. A pesar de no estar siempre cerca de ella debido a su independencia, saber que su hija corre peligro le hace mover cielo y tierra con tal de encontrarla y protegerla.

Madre de Pokémon

En toda aventura de ‘Pokémon’ nos encontramos con esta figura que nos invita a lanzarnos a crear nuestra propia historia. Ya sea con intención de levantarnos para que vayamos a buscar a nuestro primer Pokémon como para indicarnos que no nos rindamos cuando la aventura se nos hace dura, nuestra madre siempre está ahí para cuidarnos. Después de todo, ella siempre nos dará herramientas para facilitar nuestro camino o incluso nos anima a descansar cuando volvemos a casa.

Cooking Mama | Taito

Mama de Cooking Mama

Cuando hablamos de las mejores comidas del mundo, una que siempre se nos viene a la mente es la comida que prepara nuestra madre. Precisamente con este apego a la comida casera de nuestra madre, el juego ‘Cooking Mama’ optó por tener como protagonista a una madre que, con cariño, trata de ayudarnos a mejorar en la cocina. Enseñándonos platos de todo tipo, ella nos corrige con cariño cuando erramos así como siempre nos anima a mejorar. Sin duda, una madre de 10.

Uncharted | Naughty Dog

Elena de Uncharted

Si bien no es al principio de la aventura cuando vemos a este personaje en el papel de madre, sabemos que se trata de una madre espectacular. Hace entrar en razón a su esposo así como es capaz de criar a una joven aventurera. Y es que, de tal palo, tal astilla. Se trata de una madre capaz de cuidar a su familia y que, a lo largo de cada aventura de ‘Uncharted’ ha demostrado que no teme a nada.