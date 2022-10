Cinco juego de terror perfectos para pasar un escalofriante Halloween

Llega Halloween, la fecha perfecta para los maratones de películas de terror y dicho sea de paso, también videojuegos. El género vive un momento espectacular, cargado de títulos que abarcan desde el horror más sádico, hasta el terror psicológico. Con una abanico tan amplio de opciones, y ante una festividad tan destacada como Halloween, vamos a recomendarte los que a nuestro juicio son los mejores juegos de terror de los últimos años. Avisamos que vas a pasarlo francamente mal.

Comenzamos fuerte. La saga ‘Outlast’ se ha colocado como uno de los referentes del terror puro y duro. Puede que no tenga la mejor historia y sus personajes no sean para nada memorables, pero si algo hace muy bien la franquicia de Red Barrels es meternos el miedo en el cuerpo. Basta una perspectiva en primera persona al estilo REC y localizaciones como un psiquiátrico o un pueblo sumido en una secta para que la mejor de las ideas mientras lo jugamos sea apagar la consola o PC.

‘Resident Evil’ vive un momento muy dulce. Parte del mérito recae sobre los remakes, pero antes del espectacular ‘Resident Evil 2 Remake’, Capcom abogó por un título que no dejó a nadie indiferente. Hablamos de ‘Resident Evil 7’. La saga se metía de lleno en el terror en primera persona, con una historia sobrecogedora, un apartado visual aún a día de hoy impactante y manteniendo parte de la esencia original. Divertido y terrorífico a partes iguales.

Supermassive Games es un estudio de sobra conocido por los amantes del terror. Los autores de ‘Until Dawn’ han presentado estos últimos años diferentes propuestas de lo más atractivas en el género, manteniéndose fieles a su esencia de “película interactiva”. ‘The Quarry’, su más reciente lanzamiento, es toda una oda al cine de terror slasher de los 80. Divertido e ideal para jugar en compañía. ¿Se puede pedir más?

‘Madison’ es uno de los juegos independientes más exitosos dentro del terror en los últimos años. Ha triunfado entre los streamers y también entre los “usuarios de a pie”. Lo tiene absolutamente todo. Una casa encantada, la iluminación justa y un misterio que te pondrá los pelos de punta. Todo ello adornado con un apartado técnico de escándalo. Eso sí, tal vez de los juegos mencionados puede que resulte la experiencia más dura de todas.

Concluímos con uno de nuestros favoritos, ‘Alien Isolation’. The Creative Assembly logró no sólo crear el mejor juego de la saga creada por Ridley Scott, sino llegar a tener auténticas pesadillas con la criatura. La Sevastopol se convierte en una auténtica cárcel para ti, pero un patio de colegio para el xenomorfo que no cesará en aprender de todos y cada uno de los recursos que utilices para esconderte y huir de él. Una experiencia tan espectacular como agotadora.