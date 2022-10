El veterano del cine de terror John Carpenter quiere dirigir una película basada en 'Dead Space'

No cabe duda de que 'Dead Space' es una de las grandes obras del género de terror en los videojuegos. El próximo mes de enero podremos disfrutar de su remake en consolas de nueva generación y ordenadores, recordándonos viejas pesadillas en la USG Ishimura, y creándolas por primera vez para otros jugadores.

John Carpenter y una de las caras más conocidas dentro de la escena del terror en el cine por clásicos como 'Halloween' nunca ha escondido su pasión por los videojuegos. Desde 'Fallout', hasta 'Halo' pasando también por 'The Last of Us Parte 2'. Ahora, el cineasta y también compositor ha expresado su deseo de ponerse a los mandos en la dirección de una adaptación basada en nada más y nada menos que 'Dead Space'.

"El único en el que puedo pensar y he mencionado anteriormente es Dead Space. Sería una película realmente buena. Yo podría hacerla. Disfruté toda la saga"; reconocía el propio director en una reciente entrevista para el medio AVClub. Carpenter además aseguró que dentro de la saga disfrutó 'Dead Space 3', "ya sabes ese juego que a nadie le gustó", confesó.

Dead Space | Visceral Games

En la entrevista el director señaló que actualmente pasa las horas disfrutando de 'Fallout 76'. Uno de los aspectos que más disfruta John Carpenter dentro de la industria son los títulos de mundo abierto, de ahí su pasión por juegos como 'Fallout' u 'Horizon Forbidden West'.