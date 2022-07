Cinco juegos de coches tan extraños que han llegado a convertirse en obras de culto

Existen géneros en los que es francamente fácil innovar. Un caso claro lo encontramos en los RPG o incluso los juegos de plataformas y aventuras gráficas. Podemos encontrar todo tipo de sorpresas nunca antes vistas en términos de jugabilidad, pero también narrativa o historia.

Si pensabas que los juegos de conducción eran ajenos a este tipo de innovaciones, te equivocas. A continuación vamos a mostrarte cinco propuestas tan únicas como extrañas. Videojuegos de coches realmente raros que han llegado a convertirse en obras de culto.

Thrill Drive

Comenzamos fuerte. 'Thrill Drive' es una propuesta arcade de lo más curiosa a cargo de Konami. Publicado en la primera PlayStation, el título nos invita a conducir a toda velocidad por carreteras plagadas de tráfico. ¿Te recuerda a 'Burnout'? Estás en lo cierto, salvo que en el juego de la compañía japonesa se añaden elementos como una música sacada de un thriller, además de accidentes en los que vemos al conductor salir volando por los aires. Una auténtica joya para su momento y una obra de culto en la actualidad.

Running High

No todo iban a ser vehículos. 'Running High' es un videojuego de ciencia ficción, pero a diferencia de sagas como 'F-Zero' o 'Wypeout', el título desarrollado por System Sacom y publicado únicamente en Japón nos mete de lleno en carreras en las que controlamos a humanos. Eso sí, personas que han sido alteradas cibernéticamente gracias a sus trajes. Un juego único que no dejó a nadie indiferente.

Felony 11-79

¿Pueden los juegos de conducción convertirse en aventuras? La respuesta corta es sí. El ejemplo más claro lo encontramos en 'Felony 11-79'. Un juego en el que nos metemos en la piel de un despiadado conductor que hará todo lo posible para recuperar unas importantes piezas que nos llevarían hasta un tesoro como nunca antes ha conocido la humanidad. La propuesta es cuanto menos interesante, ¿no?

Road Trip Adventure

Imagina por un momento un mundo en el que los humanos no existen y los coches se han adueñado del planeta. Por supuesto, los vehículos son capaces de entablar relaciones entre ellos, comunicarse y dicho sea de paso, vivir aventuras. La idea de 'Road Trip Adventure' es tan rocambolesca como original, tanto que recorreremos varios escenarios hasta enfrentarnos al mismísimo presidente. Una locura.

My Summer Car

No creas que la mayoría de juegos de conducción extraños pertenecen a la etapa de PlayStation y PlayStation 2. 'My Summer Car' de 2016 demuestra que todavía es posible hacer ideas peculiares dentro del género. Tal y como dice su creador, "es el simulador definitivo de supervivencia de la vida por poseer, construir, arreglar y mantener". Su propuesta es interesante, sin duda, pero también todo un desafío. Y es que en 'My Summer Car' tenemos permadeath, o lo que es lo mismo, si mueres deberás comenzar desde el principio. Un pequeño error te deja fuera d la partida, como en la vida real.