Cinco trofeos de PlayStation 5 que solo consiguen los mejores jugadores

A la hora de superar los videojuegos, cada jugador es un mundo. Algunos optan por superar lo justo de la historia mientras que otros buscan ir un paso más allá buscando obtener todos los trofeos que ocultan los videojuegos. Si bien es cierto que una buena base de estos trofeos son muy fáciles de conseguir, otros tienen una curva de dificultad tan marcada que solo los jugadores más experimentados pueden llegar a hacerse con ellos. Os presentamos cinco de los trofeos más difíciles de conseguir en PlayStation 5.

‘Demons Souls Remake’ se trata de uno de los juegos considerados como más difíciles de PlayStation 5. La obra de From Software ya supone todo un reto de por sí y si encima eres de los jugadores que buscan completarlo al cien por cien, te encontrarás con un trofeo capaz de acabar con tu paciencia. Este es el trofeo “Uno de pocos”, el cual únicamente puedes conseguir al vencer a los 3 jefes de The Valley of Defilement mientras mantienes la tendencia mundial Blanco Puro. ¿Qué significa esto? Que tienes que morir lo menos posible.

‘The Last of Us 2’ se ha llevado los mejores cumplidos por parte de la comunidad de jugadores así como de la crítica. La obra de por sí es un viaje entre la emoción y la tensión. Sin embargo, cuando optamos por completar el juego en su nivel de dificultad más elevado, se puede convertir en una pesadilla. Terminar el juego en el modo “Grounded” significa superar la obra con escasez total de munición, extra de sigilo, mayor vulnerabilidad.. Y una oportunidad para conseguir el trofeo “Cava dos tumbas” si consigues superar el reto.

Demon's Souls Remake | Sony

‘Resident Evil Village’ puede no suponer un gran reto para muchos jugadores y, sin embargo, hacerse con el trofeo “Aceite de Serpiente” es casi un imposible para los jugadores. Este trofeo lo consiguen muy pocos jugadores ya que nos obliga a usar solo 4 o menos objetos de curación. En el momento en el que utilices un objeto más de curación, incluso si es al final del juego, tendrás que empezar de nuevo.

‘Crash Bandicoot 4’ puede ser un reto en muchos aspectos, pero sobre todo si quieres hacerte con su trofeo “Más rápido que el sonido”. Esto se debe a que tienes que superar el juego en el modo “Contrarreloj” en el menor tiempo posible. Para ello, debes completar todos los niveles del juego obteniendo marcas del nivel Platino.

‘Yakuza Like a Dragon’ puede ser uno de los juegos más complicados para superar, tanto por la cantidad de elementos que puedes encontrar. Sin embargo, uno de sus mayores retos se encuentra con la Torre donde los enemigos te esperan con un nivel 99 e incluso se presenta la revancha con Shin Amon. Es aquí donde, para hacerte con el trofeo “Victoria del Milenio”, tendrás que superar este gran reto y ya se adelanta que no es fácil.