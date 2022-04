'FIFA 22', gratis para siempre en PS4: El juegazo de mayo con PlayStation Plus

Mayo será un mes de lo más interesante para los usuarios de PlayStation Plus. Sony tira la casa por la ventana y ofrece como su principal juegazo en el servicio de suscripción nada más y nada menos que ‘FIFA 22’, el último título de la saga futbolística de EA Sports. Sin duda un título a tener en cuenta para los amantes del deporte rey y en concreto con las competiciones más importantes del panorama en pleno auge.

‘FIFA 22’ se convierte así en la gran apuesta de Sony para PlayStation Plus en mayo, tratándose del título más relevante y completo de la marca hasta la fecha. No sólo por la cantidad de equipos y licencias incluidas, sino también en cuanto a modalidades de juego. Éstas han sufrido importantes ajustes y cambios con respecto a años anteriores en su vertiente online, haciéndolas más efectivas tanto para los recién llegados pero también para los veteranos de la marca.

No son los únicos juegos que aterrizarán en unos días para los suscriptores de PlayStation Plus. A ‘FIFA 22’ se sumará también ‘Curse of the Dead Gods’, un juego que hará las delicias de los fans del género roguelike que disfruten de ciertos toques de RPG. Deberemos de avanzar por un intrincado universo en el que nos esperan decenas de mazmorras y enemigos que superar mientras mejoramos a nuestro personaje.

Por último, y no menos importante, también se añadirá al catálogo de PlayStation Plus ‘Tribes of Midgard’; un juego perfecto para los que quieran una experiencia cooperativa que mezcle géneros tan dispares como la supervivencia y la acción, todo ello bajo una ambientación nórdica muy cuidad. Recuerda que con la entrada de estos títulos al servicio de suscripción, abandonarán PS Plus los anteriores juegos anunciados. ¡No te olvides de descargarlos!