Cinco videojuegos que no te puedes perder si esperas el estreno de 'Zelda: Tears of the Kingdom'

La última emisión de Nintendo Direct nos ha dejado con una serie de anuncios de lo más emocionantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los jugadores fue la presencia en el último minuto de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, la secuela de ‘Zelda: Breath of the Wild’. Si bien el estreno de esta obra llegará en 2023, vamos a compartir contigo una serie de juegos que te recordarán al mundo de ‘Tears of the Kingdom’ para amenizar la espera.

‘Assassin’s Creed Valhalla’ es la obra de Ubisoft que mejor encaja con el mundo de ‘Zelda’. Con su ambientación vikinga, nos muestra no solo la historia más impactante, sino esa acción que deja claro que no hay espacio para huir. Es el momento de que saques a relucir tu vena más aventurera y pongas a prueba tu habilidad como valiente guerrero.

Para todos los fans, ‘Genshin Impact’ es la versión más cercana a ‘Breath of the Wild’ en formato gratuito. Tenemos para nosotros una gran aventura de mundo abierto y totalmente gratuita. Y lo mejor es que no solo es su acción o la gran variedad de personajes que se encuentran en la obra lo que nos recuerda a la obra de Nintendo, sino también su ambientación y jugabilidad. Por ello, parece ser la mejor opción para poder disfrutar de la experiencia.

Genshin Impact | MiHoyo

En su día, ‘Immortals Fenyx Rising’ traía consigo ese aire de ‘Breath of the Wild’ que todos los fans vivían con emoción en cada uno de sus tráilers. Una vez el juego se estrenó, nos encontramos con un título que inspira varias de sus mecánicas en el juego exclusivo de Nintendo Switch con un enfoque totalmente único y en el que se nos propone enfrentarnos a las distintas misiones heroicas que nos impongan los dioses.

‘Kena: Bridge of Spirits’ es una de las obras que nos dejó sin palabras con su primer tráiler. Mostraba un gran potencial gráfico y una ambientación que, para muchos, recordaba a ‘Zelda’. Pronto descubrimos que sus desarrolladores son grandes fans de esta licencia y, por tanto, parece imposible no mencionar las aventuras de ‘Kena’ y esos pequeños amigos del bosque que le ayudarán a traer la paz a un lugar que está amenazado por la oscuridad.

Para aquellos que buscan una experiencia gráficamente llamativa y una aventura mucho más tranquila, entonces ‘Sable’ es la opción perfecta. Todo en ‘Sable’ es tranquilo, con plataformas ligeras y un mundo hermoso que merece la pena ser explorado. Escala, descubre los límites de su mundo abierto y los misterios que se ocultan en su desierto y ruinas, todo con ese toque tranquilo y la libertad de un mundo que parece correr el riesgo de desaparecer.