Nintendo Direct: Resumen con todas las novedades de Nintendo Switch

Ha llegado el gran día. Tras todo tipo de rumores y menciones de que habría una Nintendo Direct en los próximos días. Y por suerte, este anuncio ya está con nosotros, con un direct cargado de novedades para Nintendo Switch y más de una sorpresa para los jugadores. A continuación os vamos a compartir un resumen de la Nintendo Direct y con todas las novedades que están por llegar a la consola de Switch.

Fire Emblem Engage

Abre la Nintendo Direct con uno de los anuncios más esperados por todos los jugadores. Un nuevo título de ‘Fire Emblem’. La guerra del Dragón Caído afecta al reino y solo unos héroes elegidos podrán luchar contra el destino. Con fusiones con antiguos emblemas de antiguos héroes de ‘Fire Emblem’, llega el momento de que los jugadores luchen por la libertad. Todo en un título que llegará el 20 de enero de 2023.

It Takes Two

Tras rumorearse durante mucho tiempo, finalmente el GOTY ‘It Takes Two’ llegará a Nintendo Switch con la posibilidad de ofrecer a los jugadores el disfrutar de una aventura en compañía con un toque único. Y lo mejor es que no tendremos que esperar mucho, ya que su estreno se producirá el próximo 4 de noviembre de este año.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

El terror regresa a Nintendo Switch con una de las licencias más reconocidas de Nintendo. Con nuestra cámara en mano, llega el momento de dar caza a los fantasmas del lugar y descubrir el misterio que se avecina. Eso sí, para esta obra tendremos que esperar un poco más ya que será el próximo año cuando podamos disfrutarlo.

Tunic

Tras una larga espera, finalmente el título que se inspira en la clásica licencia ‘Zelda’ llega a Nintendo Switch. Con elementos únicos de los juegos de mazmorras así como coloridos entornos, se trata de una de las mejores propuestas para los fans de los títulos clásicos de aventuras.

Front Mission 1st

Llega el momento de ponerse el traje de soldado y subirse a un mecha para poder enfrentarse a unos enemigos poderosos. El remake de este clásico llegará este mismo año. No solo eso, sino que el remake del 2 llegará el próximo año. Y más aún, un remake del tercero vendrá próximamente en 2023.

Story of Seasons: A Wonderful Life

Manejar una bonita estrategia no es sencillo y es la hora de demostrarlo con ‘Story of Seasons: A Wonderful Life’. Se trata de un sorprendente juego en el que no solo podrás tener a tu propia familia y un exitosa granja, sino además cuidar cultivos y elementos únicos. Eso sí, por ahora hay que esperar a verano de 2023.

Splatoon 3 festival

Tras el lanzamiento de ‘Splatoon 3’, llega el momento de saber cuándo se producirá el primer festival oficial del juego. El próximo 24 de septiembre tendrá lugar el primer evento especial de ‘Splatoon 3’ en el que tendremos que seleccionar entre tres equipos a los que defender hasta el final. Es nuestra hora para no caer y es nuestro momento para disfrutar de la experiencia única de esta aventura repleta de tinta.

Octopath Traveler 2

Tras un exitoso estreno de su primera parte cargada de rol y elementos completamente únicos, ahora llega el momento de descubrir nuevas aventuras. Con personajes únicos y ese toque pixel art que tanto emociona a los fans, parece un buen momento para reencontrarse con juegos únicos que mantienen la emoción para los fans de los juegos clásicos. Todo con un título que se estrenará el 24 de febrero de 2023.

Fae Farm

Rol y simulación llegan unidas para traer consigo un juego donde magia y estrategia se unen con intención de que crees una granja capaz de convertir el mundo mágico. A medida que las estaciones cambian, tú mismo tendrás que cambiar el concepto para poder adaptarte. Y lo mejor es que podrás disfrutar de esta obra de forma exclusiva a partir de primavera de 2023.

Theatrhythm Final Fantasy

El ritmo de ‘Final Fantasy’ regresa, esta vez para Nintendo Switch. Y no solo eso, sino que hay grandes sorpresas para todos los jugadores. Tenemos personajes invitados a la entrega, con personajes de ‘Nier’ entre otros. Llega el momento de que todos los jugadores disfruten del ritmo imparable que estará disponible a partir del 16 de febrero de 2023.

Mario and Rabbids Sparks of Hope

Las aventuras de Mario y los rabbids regresan este año con su estrategia a Switch. El 20 de octubre tendremos a nuestra disposición esta obra que traerá consigo mucha emoción para todos los jugadores, así como a viejos amigos. Tenemos a todos los personajes más importantes, así como una posibilidad única para disfrutar de su jugabilidad.

Rune Factory 3 Special

La gestión parece tener un gran protagonismo en Nintendo Switch, esta vez con la vuelta de ‘Rune Factory 3 Special’. Además de saber que tendremos que cuidar nuestros cultivos así como vivir grandes aventuras este 2023, también debemos anotar que ya se encuentra una nueva entrega en desarrollo.

Nuevos juegos para Switch Online 64

Nintendo Switch Online sigue ampliando su propuesta con nuevos títulos de la clásica Nintendo 64. Tenemos la vuelta de varios ‘Mario Party’ e incluso juegos de deportes extremos muy populares entre los jugadores. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que también tendremos la vuelta de ‘Golden Eye’, uno de los juegos más reconocidos de la querida Nintendo 64. Más novedades llegarán en el futuro con todos los detalles.

Atelier Ryza 3

El rol y la estrategia llegan a Nintendo Switch en marcha con ‘Atelier Ryza 3’. Se trata de uno de los títulos que no solo nos mostrará una emocionante historia, sino que sabrá cómo conquistar a todos los jugadores. No solo eso, sino que además tendremos que ir mejorando sus relaciones y, sobre todo, disfrutar de una jugabilidad única. Todo con acceso a partir del 24 de febrero de 2023.

Pikmin 4

Tras una larga espera y sin noticias sobre la licencia, finalmente la compañía nos ha mostrado un pequeño adelanto de ‘Pikmin 4’ junto a Miyamoto, su creador. Si bien no ha entrado en detalles sobre los detalles de su jugabilidad o historia, sí sabemos que podremos disfrutar de esta nueva entrega para Nintendo Switch a partir de 2023.

Just Dance 2023

La licencia por excelencia de baile regresa a Nintendo Switch con ‘Just Dance 2023’. Con nuevas canciones y todo tipo de opciones ajustadas a todos los gustos, no solo tenemos un título que sabrá cómo ponernos en marcha, sino que además ahora nos invitará a jugar con nuestros amigos en online. Una forma perfecta de competir o, simplemente, disfrutar de una experiencia nueva.

Harvestella

¿Sabrás sobrevivir en un mundo donde se produce cada cambio de estación un evento en el que todos los cultivos mueren? Cuida de tu granja, ayuda a sobrevivir a la civilización y, por supuesto, no pierdas la esperanza. Lucha y disfruta de este mundo repleto de luz a partir del 4 de noviembre de 2022, momento en el que llegará a Nintendo Switch.

Master Detective Archives Rincode

El misterio y la oscuridad llegan con ‘Master Detective Archives Rincode’. Una propuesta que propone el misterio entre la oscuridad y donde tendrás que ir investigando los misteriosos casos que suceden en el lugar sin caer ante los peligros. Una propuesta curiosa y que propone a todos los jugadores ser una sorpresa constante.

Colección de Resident Evil

Si eres fan de los juegos de terror, parece que este es el mejor momento para ti. ‘Resident Evil Biohazard’, ‘Resident Evil 2’ y ‘Resident Evil 3’ llegarán con la versión Cloud a Nintendo Switch. No solo eso, sino que también podremos disfrutar de ‘Resident Evil Village’ a partir del 28 de octubre y con sus expansiones.

Kirbys Return to Dream Land Deluxe

Tenemos remake de ‘Kirby’s Return To Dream Land Deluxe’ de Wii para Nintendo Switch. Se trata de una propuesta que mejorará la jugabilidad así como los escenarios y algunos elementos de lo más llamativos para su propuesta. Lo mejor es que podremos disfrutar de esta jugabilidad única a partir del 24 de febrero de 2023, momento en el que podremos reencontrarnos con Kirby y una de sus aventuras más queridas entre los jugadores.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tras un largo silencio y mucha espera por parte de los jugadores, finalmente ha llegado un nuevo tráiler del hasta ahora conocido como ‘Zelda: Breath of the Wild 2’. Con innovaciones jugables y una clara demostración de que habrá importantes cambios en los escenarios, sabemos que el juego se llama oficialmente ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. No solo eso, sino que de la forma más inesperada, se nos ha confirmado que el título saldrá en Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.