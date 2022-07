'The Last of Us: Parte 1' no es un simple remake, asegura un animador del videojuego

'The Last of Us: Parte 1' se ha convertido en una nueva oportunidad para revisitar el clásico de Naughty Dog. El próximo 2 de septiembre los usuarios de PlayStation 5, y más adelante los de PC, podrán reencontrarse con Joel y Ellie en un remake que es mucho más que reimaginación visual del título.

De acuerdo a Robert Morrison, animador del videojuego, se trata del "proyecto más ambicioso y meticulosamente construido a la par que elaborado" en el que ha trabajado en toda su carrera. Morrison destaca el increíble nivel de atención al detalle, despejando así las dudas sobre los que opinan que se trata de un remaster sobre un remaster, en relación al título aparecido hace unos años para PS4.

Por otra parte, varios usuarios han mencionado a Robert el precio del videojuego, tema que ha generado bastante debate desde el anuncio del título. Tal y como cita Robert, "el precio del juego está fuera de mi control y el valor es subjetivo para cada uno", señala volviendo a citar el gran trabajo realizado por el equipo de Naughty Dog en el proyecto.