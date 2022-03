Confirmado el desarrollo de ‘The Witcher 4’ y primeros detalles

Pocos son los jugadores que a día de hoy no conocen el nombre de Geralt de Rivia, ya no solo por sus libros o la exitosa serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill, sino por la trilogía de juegos de CD Projekt RED. El estudio polaco nos presentó a un personaje único, capaz de afrontar cualquier obstáculo con tal de cumplir con su destino y, si bien parecía que este viaje había acabado, no había hecho más que empezar.

Así lo ha demostrado al anunciar por completa sorpresa el inicio de una nueva saga dentro de la franquicia ‘The Witcher’. Una nueva historia, un nuevo personaje y todo tipo de situaciones a las que poder enfrentarnos y de la que, lamentablemente, no tenemos todavía muchos más detalles además de su actual desarrollo. Sin embargo, sí tenemos un punto interesante y es que el estudio deja atrás su motor REDengine para dar el salto a Unreal Engine 5, la tecnología de los padres de ‘Fortnite’, Epic Games.

En la nota de prensa del propio estudio se afirma que es el inicio de una asociación estratégica de varios años junto a Epic Games. Debemos tener en cuenta que esto no solo cubre la licencia, sino también el desarrollo técnico de Unreal Engine 5 así como las posibles futuras versiones de esta tecnología. Actualmente colaboran estrechamente con los desarrolladores de Epic Games con el objetivo de poder ayudar a adaptar el motor a las experiencias de mundo abierto.

¿Sobre su fecha de lanzamiento? Actualmente no hay una ventana de lanzamiento aproximada, así como una indicación sobre el avance del desarrollo. Lo que sí nos aclaran es que se trata de un proyecto nuevo que empezará un capítulo extra para la saga. ¿Podría tratarse de esa aventura protagonizada por Ciri que los fans llevan esperando tanto tiempo? Por ahora solo el tiempo responderá a estas cuestiones.