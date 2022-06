El creador de 'Monkey Island' se harta: "no voy a hablar más de mi juego"

Ron Gilbert se ha hartado. El autor de una de las franquicias más importantes del género de las aventuras gráficas ha dicho basta y no hablará más de su nuevo juego 'Return to Monkey Island'.

El nuevo adelanto del próximo título de la franquicia no ha sentado nada bien entre los fans, y no tan seguidores, de la marca. El estilo artístico ha dividido por completo a la comunidad y los jugadores más a disgusto con el videojuego no han dudado en mostrar su desacuerdo por la elección visual para el universo y personajes.

A través de su blog oficial, Ron Gilbert ha cerrado la puerta a seguir hablando del videojuego, meses importantes a raíz de su lanzamiento. "Voy a cerrar los comentarios. La gente simplemente está siendo mala, y estoy teniendo que borrar ataques personales. Este es un juego asombroso y todo el mundo en el equipo está muy orgulloso de él"; destacaba el desarrollador.

"Jugadlo o no lo juguéis pero no se lo arruinéis a los demás. No voy a publicar más cosas sobre el juego. Me habéis dejado sin ilusión para ello"; añadía tajantemente el veterano de Lucas Arts.