Summer Game Fest: Resumen de la conferencia con todas las novedades

Para muchos jugadores, junio es el momento de los videojuegos, es el instante en el que las compañías nos sorprenden con todos los proyectos que tienen en marcha. Y aunque ya tuvimos un buen inicio con el State of Play, ahora llega el momento de que todos los jugadores puedan disfrutar de las novedades que se presentaron durante el Summer Game Fest. ¿No pudiste verlo? Te dejamos el resumen a continuación.

Street Fighter 6 abre la velada

Para comenzar la velada de Summer Game Fest, Capcom nos presenta un sorprendente adelanto de ‘Street Fighter 6’. Con el reencuentro de varios personajes ya clásicos de la licencia, así como algunos nuevos, tenemos la oportunidad de disfrutar de la licencia como nunca antes. Todo esto, además, con un interesante propuesta que podremos disfrutar en 2023.

Aliens: Dark Descent, el nuevo juego de aliens

Otra de las grandes sorpresas de la velada llegada con ‘Aliens: Dark Descent’, un título que nos iba mostrando la acción de ‘Alien’ pero con un estilo donde el terror está bien presente. Eso sí, esta vez tenemos una obra en la que, con vista cenital, tendremos que jugar con estrategia para poder sobrevivir. Eso sí, esta aventura no estará disponible hasta 2023.

The Calisto Protocol, el regreso del terror

Para todos aquellos jugadores que se perdieron la velada de State of Play, ‘The Callisto Protocol’ regresó con el tráiler mostrado para enseñarnos su aterradora acción. Una propuesta en la que el terror, los enemigos peligrosos así como la acción imparable estarán muy presentes. Todo mientras los enemigos nos atacan y el terror nos bloquea. Un imponente juego que podremos disfrutar a partir del 2 de diciembre.

Sin embargo, vino con una sorpresa extra. Tras revivir la emoción del tráiler, tuvimos la oportunidad de ver la propuesta presente en su gameplay. Una increíble novedad en la que pudimos ver cómo tenemos que enfrentarnos a los enemigos, cómo podemos aprovechar sus puntos débiles así como el potencial de nuestras armas.

Call of Duty: Modern Warfare II muestra un nuevo vistazo a su gameplay

Si su presentación fue hace apenas unas horas, ahora llega el momento de que podamos ver su gameplay. La acción está bien presente y, por supuesto, el trabajo en equipo es sumamente importante. Y es que este es uno de los puntos que el juego nos ha dejado claro: si queremos que haya éxito, todos los jugadores tendrán que trabajar bien con su equipo. Así es que estamos ante una propuesta que no duda en reinventarse y en traer una campaña repleta de enemigos y en los que buscar las mejores estrategias para poder disfrutar de la experiencia. Todo para un título que podremos disfrutar a partir del 28 de octubre.

Witchfire, el shooter para los fans de la magia

Dentro del Summer Game Fest no podía faltar tampoco el hecho de que los jugadores se encontrasen con la magia. Esta vez hablando de acción, tenemos un shooter que mezcla su acción con la magia para poder destruir a los enemigos que se presentan en el lugar. De este modo tenemos para nosotros una propuesta única para garantizar horas y horas de juego.

Fort Solis, tensión y grandes actores de fondo

Como gran sorpresa de la velada, contamos con un juego donde la acción en una estación espacial estará garantizada. Tenemos la acción, tenemos la tensión y, a su vez, la presencia de dos actores muy importantes para los fans de los videojuegos. Hablamos de Troy Baker, quien pone la voz a Joel en ‘The Last of Us’ así como a Roger Clark, la voz de Arthur Morgan en ‘Red Dead Redemption 2’. Un gran apoyo para un título que promete ser muy grande.

Routine, el juego espacial donde el miedo estará muy presente

Llega el momento de que los jugadores tengan a su disposición la propuesta de disfrutar de la acción en el espacio. Y si bien todavía no tenemos todos los detalles, este título presentado en 2013 parece que vuelve con las pilas cargadas, tal y como muestra su nuevo tráiler que nos ha dejado con ganas de ver algo más.

Dwayne Johnson aparece para presentar su nuevo tráiler

Sabemos de la buena relación de Dwayne Johnson con los videojuegos tras sus colaboración con ‘Fortnite’. Sin embargo, durante el evento no solo hizo relación con esto, sino que además adelantó las novedades sobre su película, ‘Black Adam’, de la que pudimos ver un nuevo tráiler. Y no solo eso, sino una mención a futuras colaboraciones en el futuro con ‘Fortnite’.

Fall Guys | Mediatonic

Fall Guys, preparando su camino al free to play

Nos encontramos con ‘Fall Guys’, la obra al estilo ‘Humor Amarillo’ que dejó todo tipo de sorpresas para todos los jugadores. Y ahora, recordando a todos los jugadores lo que está por llegar, sabemos que tenemos para nosotros ‘Fall Guys’ totalmente gratis a partir del 21 de junio.

Stormgate, el juego de acción y fantasía

Nos encontramos con todo tipo de sorpresas durante el evento y, una de ellas, vino de mano de ‘Stormgate’. Se trata de una propuesta en la que, si bien empezó simulando una propuesta de únicamente acción, tenemos un título que va a mezclar la acción con el espacio. Y es que se trata del sucesor espiritual de ‘Starcraft’, por lo que estamos ante una propuesta que, sin duda, los jugadores disfrutarán.

American Arcadia, la acción de los años 60

Estamos en un momento donde todo parece ser feliz y con buen ambiente y, sin embargo, nuestro personaje conoce la verdad. Así es que, decidido a salir con vida de un misterioso lugar, tendrá que superar todo tipo de obstáculos, a pesar de que eso signifique tener que sobrevivir a todo tipo de enemigos que quieran darle caza.

Goat Simulator 3, la sorpresa de la velada

Hablando de una secuela muy esperada, los jugadores llegaron a pensar que se trataba de un ‘Dead Island’ por la similitud con su tráiler. Sin embargo, la gran sorpresa vino con el hecho de que los jugadores pudieron ver, poco a poco, a las cabras hacer de las suyas y, de este modo, dar finalmente la confirmación de que ‘Goat Simulator 3’ ya está en camino.

Midnight Suns, el juego de estrategia de los superhéroes

Los héroes de Marvel han regresado para sorprendernos con un nuevo tráiler de ‘Midnight Suns’. Esta vez nos confirman que tendremos acceso a la obra a partir del 7 de octubre de 2022. No solo eso, sino que incluso nos ha servido como un acercamiento para poder ver una skin de Doctor Strange.

Cuphead in Delicious Last Course confirma su lanzamiento

El mundo de ‘Cuphead’ regresa una vez más con una expansión que muchos jugadores llevaban esperando mucho tiempo. Esta vez, con una pequeña escena de su gameplay, tenemos la oportunidad de disfrutarlo a partir del 30 de junio de 2022. Un motivo genial para seguir disfrutando de su acción y de sus plataformas.

Zenless Zone Zero, la nueva apuesta de los creadores de Genshin Impact

Los creadores de ‘Genshin Impact’ demuestran que todavía tienen muchos planes para desarrollar sus juegos. Esta vez tenemos ‘ZZZ’, una obra que garantiza que todos los jugadores se dejen llevar por su acción futurista. Así es que estamos ante uno de los títulos más esperados por los fans.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge, el regreso del estilo clásico

Para los fans de los juegos clásicos tenemos una propuesta en la que todos los jugadores pueden disfrutar de una propuesta única. Con acción, con música de estilo clásico y una propuesta en la que 6 jugadores podrán trabajar en equipo, tanto en local como en online, tenemos finalmente la fecha de lanzamiento. A partir del 16 de junio tendrás la oportunidad de disfrutar de la propuesta con tus amigos.

One Piece Odyssey, el mundo abierto de los piratas

Los piratas regresan una vez más al mundo de los videojuegos, esta vez con su propuesta más ambiciosa. Un amplio mundo abierto, cargado de enemigos y, por supuesto, una garantía de que todos los jugadores puedan disfrutar de la posibilidad de manejar a sus personajes favoritos. Y es que este título nos permitirá sacar provecho a las habilidades de cada personaje para poder disfrutar de la obra de forma única. ¿Y lo mejor? Que llegará este mismo 2022.

Nightingale, un juego de supervivencia como no estabas esperando

La supervivencia en los videojuegos siempre tiene una esencia única y en esta obra tiene una propuesta fascinante. Así es que, con estrategia y buscando atrapar a las presas que se crucen en nuestro camino, tendremos que trabajar de la mejor forma posible para sobrevivir. Aunque pronto descubrirás que en ese misterioso lugar en el que te encuentras, nada estará tan bien como esperas, sino que habrá un gran misterio que descubrir.

Saints Row: Boss Factory, el momento de crear a tu propio personaje

El mundo de ‘Saints Row’ se amplía un poco más, esta vez con la propuesta de que los jugadores puedan crear a su propio y único personaje. Una propuesta fascinante con la que seguir completando un poco más la acción que tan bien se presenta en ‘Saints Row’ y que con ‘Boss Factory’, obra a la que podemos acceder ya mismo de forma gratuita, es una posibilidad.

Warhammer 40.000: Darktide, un adelanto de su próximo estreno

La acción multijugador de ‘Warhammer 40.000: Darktide’ no podía perderse la invitación en el Summer Game Fest. Así es que, con un gameplay completo, hemos podido ver cómo es la presencia de su acción así como todas las novedades en lo que respecta a su jugabilidad multijugador. Y por las imágenes vistas, está claro que los jugadores tendrán que trabajar juntos para evitar caer ante los malos.

Layers of Fear 3, el terror vuelve a la carga

El terror no podía faltar para acercarnos al final de la velada. Y no podía ser más especial esto que con la vuelta de ‘Layers of Fear’ con una tercera entrega. Estamos un paso adelante con la propuesta, viendo su estilo e incluso la tensión que estará presente, aunque por el momento su lanzamiento está programado para 2023.

Gotham Knights reaparece con un nuevo tráiler

Los superhéroes de DC no podían faltar a la velada. Esta vez con un acercamiento más a las habilidades de los héroes, aunque sin mostrar demasiado para que el encanto se mantenga. De este modo sabemos que ‘Gotham Knights’ está cada vez más cerca de su estreno, aunque por el momento este adelanto no es más que para hacer la espera un poco más amena.

The Last of Us Remake: la aparición más esperada

Durante mucho tiempo se hablaba de la posible aparición de ‘The Last of Us’ en el Summer Game Fest. Y lo mejor es que lo ha hecho por todo lo grande. Por una parte se ha hablado del próximo juego multijugador, free to play, que estará ambientado en el mundo de ‘The Last of Us’, una obra de la que por el momento no hemos visto más que una creatividad, aunque tendremos que esperar un poco más. Eso sí, afirman que en su desarrollo están trabajando igual de duro que en un single player.

Por supuesto, esto no se podía acabar aquí y es que los jugadores han tenido la oportunidad de acercarse una vez más a la serie de ‘The Last of Us’. Una serie que nos ha dejado con una nueva imagen y que, una vez más, nos recuerda su próximo estreno en HBO. Todo esto contando con el director del juego, Neil Druckman, así como las voces de Joel y Ellie, Troy Baker y Ashley Johnson. Y es que comentan que pronto tendremos novedades, aunque eso sí, con el mayor acercamiento a la serie.

Y finalmente llegaba la revelación más importante para todos los jugadores, la vuelta de ‘The Last of Us’ con un espectacular remake. Nos encontramos ante una propuesta que su propio director califica como la versión definitiva, la más cercana al concepto original. ¿Cuándo podremos disfrutarlo? A partir del 2 de septiembre de este mismo año.