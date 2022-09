¿Crossovers al estilo ‘Fortnite’ en ‘Overwatch 2’? Los desarrolladores muestran su interés

La cuenta atrás para el estreno de ‘Overwatch 2’ está cada vez más cerca de llegar a su final. Se trata de uno de los estrenos más esperados, no solo por su jugabilidad, sino por el hecho de que se trata de un free to play. Por ello, y por todas sus novedades, parece ser uno de esos juegos de Blizzard que sepan cómo poner a prueba la habilidad de todos los jugadores de formas que, simplemente, nunca llegaron a esperar.

Desde su anuncio, la compañía ha mostrado grandes novedades como los pases de batalla o héroes que llegarán más adelante. Sin embargo, parece que los planes van un paso más allá y es que, recientemente, se ha desvelado en una entrevista que hay ciertos puntos de Fortnite’ que a la compañía le suena de maravilla y estos son, nada más y nada menos, que los crossovers que el battle royale incluye.

Fortnite | Epic Games

No deja de resultar sorprendente comprobar que personajes como Naruto o incluso los protagonistas de ‘Dragon Ball’ llegan al battle royale, ofreciéndonos la posibilidad de jugar con estos. Y parece que esa misma idea le resulta llamativa a los desarrolladores de ‘Overwatch 2’, tal y como ha indicado en su entrevista con Game Informer el vicepresidente de ‘Overwatch 2’, Jon Spector. Este ha señalado que ese tipo de contenido le despierta bastante el interés, hasta el punto de que estaría interesado en investigar su implementación.

Sin duda, esta noticia ha sorprendido a los jugadores, quienes no están acostumbrados a este tipo de contenido. Pero la espera podría merecer la pena si tenemos en cuenta que estos crossovers podrían no traer a los personajes, pero sí skins inspiradas en estos o elementos con los que personalizar a nuestros héroes y sus habilidades. Por ello, estaremos pendientes para comprobar si finalmente el estudio se anima a realizar esta integración o sigue siendo un plan que suena bien, pero que no encaja en sus planes.