¿Cuáles son los juegos más jugados de Steam? ¿Y los más vendidos? El servicio mejora su sistema de estadísticas

Uno de los aspectos más interesantes de Steam es el poder ofrecer diferentes estadísticas sobre los juegos más jugados, los más vendidos e incluso el número de jugadores que se congregan en día a día en ciertos títulos.

Una característica sin duda llamativa pero que carecía de ciertos elementos que la hicieran intuitiva. Valve ha actualizado por completo este elemento dándole un lavado de cara, ofreciendo ahora sí un vistazo en tiempo real a los títulos más jugados.

Página de mods de Cities Skylines en Steam | Valve

No ha sido el único apartado al que Steam le ha metido mano. La plataforma también suma por ejemplo una lista de los juegos mejor vendidos teniendo en cuenta todos y cada uno de sus contenidos. Por supuesto y como no podía faltar para la ocasión, otras secciones tan visitadas como lo más vendido también ha recibido un remozado aspecto. La idea no era otra que ofrecer un mayor número de filtros a los usuarios y vaya si lo han conseguido.