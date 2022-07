¿Cuáles son las mejores películas inspiradas en videojuegos?

Las películas relacionadas con los videojuegos tienen sus puntos a favor y en contra. Son muchos los que sienten que estas no acaban de dar con la calidad esperada o que no consiguen transmitir la profundidad del personaje tal y como lo vemos en los videojuegos o, en algunos casos, adaptaciones a series como ‘The Witcher’. Sin embargo, hay películas cuya trama sigue relacionada con los videojuegos y, con el tiempo, se convierten en obras de culto o completos éxitos.

Con intención de conocer la opinión de los fans, la web Ranker decidió invitar a todos los jugadores a votar a ese tipo de películas donde los videojuegos tienen un gran protagonismo. No hablamos solo de películas que tratan exactamente sobre una licencia específica, sino películas donde los videojuegos tienen un papel importante para la trama y que, en ocasiones, siguen haciendo historia desde los años 90.

Las mejores películas inspiradas en los videojuegos

Debes saber que muchas de estas películas no quisieron limitarse únicamente a ser una única entrega. En algunos casos, los fans optaron por destacar no solo a la película principal, sino también a su secuela. Por ello, con intención de que puedas ver cuáles son las películas favoritas para muchos de los fans del cine y los videojuegos, compartimos contigo los resultados de esta lista que, actualmente, sigue invitando a todos los fans a participar.

Top 10 películas más destacadas inspiradas en videojuegos

10. Gamer (2009)

9. El rey del mando (2006)

8. Tron (1982)

7. Tron: Legacy (2010)

6. Starfighter: la aventura comienza (1984)

5. Jumanji: Bienvenidos a la Jungla (2017)

Esta película de acción protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido por La Roca, trae de vuelta el juego de mesa original ‘Jumanji’ con una adaptación a los videojuegos. Buscando conectar con la tendencia actual, los jugadores son absorbidos por este videojuego y se convierten en los avatares del propio juego. Y para los jugadores, es una forma muy divertida de disfrutar del cine, así como de una visión nueva de los videojuegos.

4. Juegos de Guerra (1983)

Uno de los escenarios más populares de los videojuegos se encuentra, casi siempre, en una forma abierta de criticar la guerra. Eso es lo que encontramos en la película ‘Juegos de Guerra’ donde, accidentalmente, uno de sus protagonistas accede a un superordenador de los Estados Unidos para jugar lo que él cree que es un simple juego. Sin embargo, se encuentra con que está simulando y ejecutando planes para una guerra nuclear.

3. Jumanji: Siguiente Nivel (2019)

Si bien la primera película del regreso de ‘Jumanji’ se encuentra en el top 5, su secuela ha gustado mucho más a los fans. En esta nos encontramos con muchas más referencias al juego, con opciones como una piscina mágica que permite cambiar el avatar o, incluso, nuevos sistemas de clases y estadísticas. Una propuesta mucho más profunda que incluso nos trae un importante mensaje.

2. Rompe Ralph (2012)

Las películas de animación también se han hecho con un buen puesto en el top. Exactamente hablamos de ‘Rompe Ralph’, la obra de Pixar que nos mete directamente en el mundo de los videojuegos desde una perspectiva un poco inesperada. Aquí el personaje principal, Ralph, en un viaje por los sentimientos así como su intención de salvar al mundo, tiene que viajar por todo tipo de aventuras, incluyendo algunas referencias a ‘Super Mario’ y otros grandes éxitos.

1. Ready Player One (2018)

En el top uno se encuentra una de las licencias escritas que más ha sorprendido. Con un libro que ha sido un completo éxito, la película no se queda atrás. En una vida en la que los humanos están atrapados en un mundo de realidad virtual con intención de hacerse con un gran botín, solo los mejores sobrevivirán, más aún cuando las malvadas corporaciones quieren hacerse con el poder.