Un estudio revela cuáles son los mejores villanos de los videojuegos

Los villanos se han convertido en una parte esencial de los videojuegos. En la década de los 80 y 90 fueron una sección más de la narrativa de los títulos, aunque éstos no estuvieran muy desarrolladores en dicho campo. A partir de mediados de los 90 y con muchas más herramientas para elaborar historias, los villanos son una parte imprescindible para cualquier videojuego de aventuras, acción e incluso plataformas que se precie.

Con tantos villanos poblando la industria del videojuego, el reciente estudio de SolitaireBliss ha destacado cuáles son los mejores enemigos conocidos hasta la fecha en la industria. Un top que sin duda no dejará a nadie indiferente y en el que encontraréis alguna que otra sorpresa que muy pocos esperarían ver en una lista de características similares.

Los villanos más populares de los videojuegos

Si echamos una lista a los villanos más famosos de los videojuegos nos encontramos con un primer puesto en el que Mewtwo se alza como claro vencedor. ¿Los motivos? Puede que el pertenecer a una de las franquicias más importantes de los videojuegos (y fuera de ellos) como es ‘Pokémon’ sin duda tenga mucho que ver.

Mewtwo | The Pokémon Company

¿Donkey Kong en segundo lugar? Tal vez muchos no lo sepan, pero antes de convertirse en el adorable personaje que ha protagonizado sus propios videojuegos, Donkey Kong se dedicaba a robar princesas mientras que un novato Super Mario tenía que rescatarlas. Como no podía ser de otra manera y continuando con Nintendo, Bowser se lleva la medalla de bronce. ¿A alguien que no lo conozca? A continuación os dejamos la lista completa de personajes, y por ende villanos, extraídos del estudio.

1. Mewtwo (Pokémon)

2. Donkey Kong (Super Mario)

3. Bowser (Super Mario Bros)

4. Waluigi (Nintendo)

5. Wario (Nintendo)

6. Sephiroth (Final Fantasy VII)

7. Akuma (Street Fighter)

8. Pyramid Head (Silent Hill 2)

9. SHODAN (System Shock)

10. Goomba (Super Mario)

¿Y qué datos se han tenido en cuenta a la hora de escoger los villanos? En ese sentido la empresa organizada no ha estado muy acertada, según varios usuarios y jugadores. Y es que para elaborar el top, SolitaireBliss ha utilizado el motor de búsqueda Google y por ende aquellos villanos más buscados. ¿Quiere decir esto que son los mejores de la industria? Eso lo dejamos a vuestra elección y criterio.