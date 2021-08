El concierto de Ariana Grande en Fortnite incluyó un gran secreto que los jugadores esperaban

Recientemente se ha celebrado otro de los conciertos que los desarrolladores de Fortnite Battle Royale organizan dentro del mismo juego, invitando para ello a grandes estrellas del mundo de la música actuales. Los jugadores de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y dispositivos móviles han podido escuchar a Ariana Grande en concierto a través del videojuego, siendo el primer gran concierto desde el protagonizado por Travis Scott.

Sin embargo, en las horas posteriores el tema de conversación no ha sido tanto el concierto de Ariana Grande, sino un secreto revelado durante el mismo y que, de hecho, confirma algunas de las teorías de los fans que se veían especulando en los últimos meses.

The Cube regresará a Fortnite Battle Royale

Durante el evento, The Cube hizo una aparición fugaz, pero no solo hizo una aparición nueva y aleatoria, fue visto en el mapa actual. Recordad que The Cube, también conocido como Kevin, es un objeto misterioso que apareció por primera vez en 2018 en Paradise Palms, durante la temporada 5. El mismo desapareció antes de que se estrenará el mapa actual con el lanzamiento del Capítulo 2.

Al ver a The Cube sobre el mapa actual, se confirman las sospechas y los datos de muchos dataminers que, en los últimos meses, veían pistas de su regreso en el código. Es decir, parece ser una confirmación/provocación por parte de Epic Games, pero sobre cuándo lo veremos y qué efectos tendrá eso en el universo de Fortnite, por el momento no sabemos nada.