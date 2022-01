Un fan de Super Mario crea un concepto de mundo abierto que conquista a los nintenderos

Con el lanzamiento de Nintendo Switch, gracias a un trabajo previo de reestructuración años anteriores, Nintendo modernizó su estructura de desarrollo y esto permitió una evolución en los juegos que hacen los estudios internos en Japón y otros territorios. El primer gran abanderado de esta evolución técnica en Nintendo fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild, probablemente uno de los mejores juegos de su generación.

Pero junto a Zelda: Breath of the Wild, Nintendo quiso ofrecer una evolución en algunas de sus sagas, incluyendo la del fontanero bigotudo más famoso: Super Mario. Super Mario Odyssey cuenta con mundos realmente amplios, si bien no podemos considerarlo un sandbox por su estructura. Pero sí que avanzó mucho en lo referente a representar grandes escenarios de temáticas muy distintas, siempre con las plataformas en mente.

Ahora un fan de la saga de Nintendo ha decidido crear su propio concepto de un videojuego de mundo abierto protagonizado por la mascota de Nintendo. El diseño es tan atractivo que no ha tardado en acaparar las miradas en foros como Reddit, en donde muchos esperan que el próximo título de la licencia 3D de Super Mario sea algo con un aspecto similar.

En la imagen podemos ver a Mario Bros corriendo por un camino en un frondoso bosque, con un pequeño mapa circular en la parte inferior de la pantalla, que nos sitúa dentro del universo del juego. ¿Te gustaría ver un Super Mario con este aspecto?