¡Date prisa! 'Mass Effect Legendary Edition' y otros 34 juegos, gratis en PC por tiempo limitado

Amazon ha tirado la casa por la ventana. Con motivo del Prime Day, la empresa regala por tiempo limitado varios juegazos de renombre. El más destacado es 'Mass Effect Legendary Edition', título que remasteriza las aventuras del comandante Shepard, siendo una de las mejores apuestas en el género de la acción y RPG en el terreno de la ciencia ficción.

No es el único, junto a la saga de Bioware también se encuentran otros grandes nombres como 'Need for Speed Heat', última entrega de la franquicia de conducción; así como varios juegos de 'Star Wars'. Desde 'Republic Commando', pasando por el clásico 'Jedi Knight 1' y su secuela.

Need for Speed Heat | Electronic Arts

Eso sí, las ofertas son por tiempo muy limitado. Y es que tenéis hasta mañana 13 de julio para haceros con estos juegazos totalmente gratis. Para llevarlos a vuestra cuenta de Amazon Prime Gaming o bien Origin, sólo debéis acceder al siguiente enlace. Os dejamos con la lista completa de videojuegos gratis: