El nuevo Need for Speed pisa el acelerador y retoma su desarrollo para llegar este mismo año

Si hablamos de licencias de conducción que han conseguido dejar sin palabras a los jugadores, una de esas sagas que no podemos olvidar es Need for Speed. La obra de Electronic Arts no solo ha sido capaz de retar nuestra habilidad, sino que nos ha ofrecido distintos puntos de vista para su jugabilidad. Y por suerte tendremos su gran vuelta a lo largo de este 2022 o, al menos, esos son los planes de la compañía.

Recordamos que en su día la jefa de los estudios, Laura Miele, aseguraba que la licencia regresaría este año debido a un retraso inesperado. Esto fue provocado por el hecho de que el equipo de Criterion tuvo que cesar su trabajo para unirse al equipo de DICE con intención de dar prioridad al desarrollo de Battlefield 2042. Ahora, con su labor finalizada, se han vuelto a poner en marcha, tal y como adelanta el famoso insider Tom Henderson.

Si bien este ya cuenta con una importante reputación por sus acertadas filtraciones relacionadas con Battlefield, licencia que recientemente indicó que la compañía estaría planteándose convertir en un free to play, ahora no ha dudado en lanzarse a sus redes para adelantar novedades. Esta vez con información interesante para los fans de Need for Speed ya que no solo adelanta que el juego llegará en 2022. Según indica, los planes son que el juego llegue entre septiembre u octubre.

Actualmente esta nueva entrega de Need for Speed no ha recibido ningún tipo de anuncio oficial, a pesar de que sí fue adelantado por Miele en su día. Por ello, tendremos que seguir esperando. Después de todo, recordemos que el estudio tuvo que parar el desarrollo para ayudar con Battlefield 2042, juego que, según afirma el propio insider, tuvo un desarrollo caótico y marcado por todo tipo de cambios de rumbo. Por ello, tendremos que esperar un poco más para ver cuál es el camino tomado.