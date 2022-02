Un decepcionado Ibai deja su huella en redes sociales tras la derrota del Real Madrid ante el PSG

Ibai no ha escondido nunca sus colores. Gran seguidor del Real Madrid, el vasco tenía en el día de ayer una jornada de lo más completa. Su equipo de eSports, KOI, se estrenaba en 'Valorant' frente al equipo de Casemiro. Un encuentro que terminó finalmente con victoria para CaseEsports.

Sólo el Real Madrid podía animar la noche al creador de contenido, pero tampoco pudo ser. El equipo blanco se enfrentaba a nada más y nada menos que el PSG de Neymar, Messi y Mbappé en la eliminatoria de Champions. Un encuentro que si bien no siguió en directo junto a sus seguidores, fue comentando por redes sociales.

El streamer no tuvo reparos en alabar el grandísimo rendimiento de Mbappé durante el partido. '¿Por qué Mbappé corre tanto?' o 'con Mbappé no vale'; fueron sólo algunos de los comentarios de Ibai durante el encuentro a las acciones del jugador francés.

El PSG fue un auténtico bombardero en la portería blanca que, en cierta manera, logró quedarse en nada gracias a las intervenciones de Courtois. No eran pocos los que pensaban que sin el guardameta belga el 'chorreo' podría haber sido un auténtico disparate. La calidad de Mbappé volvió a quedar patente con una filigrana que se inventó en el área en el minuto 93 y una definición que dejó sentado al portero blanco.

Un detalle que no pasó desapercibido tampoco para Ibai: "El Madrid me ha hecho creer durante 93 minutos que un partido de 5-0 iba a acabar 0-0. Está complicada la vuelta"; destacaba el vasco en referencia al rendimiento del conjunto francés. No pasaron por alto para Ibai los comentarios sobre la celebración de Mbappé: 'Oye hay alguno del Madrid diciendo que por qué celebra el gol así Mbappé, yo me voy a la mierda'; añadía sobre aquellos que creen en la posible llegada de la estrella francesa al club en la próxima temporada.