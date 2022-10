Declarados culpables por provocar una pelea con ‘Pokémon GO’ que ha acabado con lesiones graves

El videojuego para móviles, ‘Pokémon GO’, ha sido una de las grandes revoluciones de los últimos años. Ha estado cargado de novedades, se ha actualizado con todo tipo de contenido y nos ha brindado todo tipo de posibilidades. Sin embargo, las historias relacionadas con este juego no siempre han sido buenas, hasta el punto de que hubo incidentes que dejaron con cierta preocupación a la comunidad de jugadores. Una tuvo lugar en junio de 2018 y es de la que actualmente se ha notificado la resolución del caso.

El jurado ha declarado culpables a un padre de 75 años y a su hijo de 33 por agredir a otro hombre con el que competían por un gimnasio de ‘Pokémon GO’. Esta pelea tuvo lugar en el año 2018 en un parque de St. Louis, en Misuri, y la cual acabó con la víctima sufriendo heridas graves. Por ello, el jurado de St. Louis ha marcado una sentencia de tres días de cárcel y una multa para Robert Matteurzi (el padre) y una multa sin cárcel para Angelo Matteuzi (el hijo).

La historia de 2018 nos lleva al parque de Kirkwood en St. Louis, bastante popular por su gimnasio. Este por aquel entonces se encontraba en posesión de la víctima, cuyo nombre oficial no se llegó a indicar jamás, a pesar de que sí se compartió su nick de ‘Pokémon GO’, “Sammy the Bull”. Angelo, el joven de 33 años, trató de quitarle la posesión del gimnasio a Sammy para poder situar a sus Pokémon con un combate que no resultó como esperaba.

Debido al resultado del combate, se produjo una discusión que acabó en pelea cuando Angelo pegó un puñetazo a Sammy. Esta pelea entre los dos acabó en la caída de ambos de un puente al río. Una caída de metro y medio de alto, a pesar de que eso no impidió que la pelea siguiese adelante hasta, finalmente, unirse Robert, el padre de 75 años. Los testigos que vieron el momento la grabaron en vídeo, lo cual sirvió para demostrar la culpabilidad de padre e hijo, tanto en el momento de empezar la pelea como los múltiples puñetazos que asestaron a la víctima así como el intento de ahogar a este en el río.

Sammy declaró sentirse muy afortunado de seguir vivo tras el incidente, afirmando que ya no era la primera vez que tenía problemas con Robert, a quien le ha caído la mayor condena. ¿Los motivos de esos problemas? Todos siempre relacionados con ‘Pokémon GO’. Por ello, se esperan novedades del caso así como, quizás, una solución para evitar que estos dos culpables no vuelvan a tener relación alguna con el juego.