Descarga ‘ARK: Survival Evolved’ y ‘Gloomhaven’ totalmente gratis en Epic Games Store

Dentro de las tiendas digitales, Epic Games Store se ha convertido en toda una referencia. Se trata de una de esas tiendas que ha buscado sorprender a todos los jugadores, lográndolo en el instante en el que confirmó que, finalmente, haría regalos especiales para los jugadores. Un juego o varios a la semana. Y si bien muchos esperaban que esta promesa dejase de cumplirse en algún momento, la empresa ha mantenido su promesa semana tras semana e incluso en eventos especiales durante días.

Esta semana la tienda no va a dejar indiferente a ningún jugador, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos a nuestra disposición no un juego, sino dos. Por una parte contaremos con ‘ARK: Survival Evolved’, la obra de dinosaurios y supervivencia que garantiza que podamos vivir una gran aventura salvaje donde la supervivencia será lo más importante para todos los jugadores. Así es que no lo dudes y déjate llevar por esta experiencia única.

Gloomhaven | Flaming Fowl Studios

Por otra parte contamos con ‘Gloomhaven’. No importa cuáles son las razones que te mueven a conocer esta propuesta, todos los jugadores pueden disfrutar de una aventura en la que tendrás que guiar a un grupo de mercenarios en busca de poder o, incluso, enfrentarse a terribles monstruos. Cada decisión que tomes será importante , hasta el punto de que cada movimiento podrá acercarte más a tu destino, ya sea bueno o malo.

Por supuesto, recuerda que estos juegos estarán gratis por tiempo limitado. Únicamente podrás acceder a estas propuestas de forma totalmente gratuita hasta el próximo jueves 29 de septiembre a las 17 horas. A partir de ese instante, la compañía nos ofrecerá nuevos juegos que sumar a nuestra colección de forma totalmente gratuita. No pierdas la oportunidad y disfruta de una experiencia sin igual.