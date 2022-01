Descarga completamente gratis Daemon X Machina en Epic Games Store

A la hora de seguir proponiendo a los jugadores grandes experiencias, Epic Games Store es una de las que tiene las mejores intenciones. Desde su lanzamiento, quiere ofrecer a los jugadores la oportunidad de conseguir títulos completamente gratuitos, no solo con eventos, sino semana a semana. Y esta vez, la apuesta es fuerte puesto que tenemos la oportunidad de conseguir Daemon X Machina gratis.

Esta obra nos presenta un mundo apocalíptico, un mundo que ha caído y que intentan revivir de la mejor forma posible, a pesar de que no todos lo intentan con un buen fin. Después de todo, el mundo se ha dividido entre clanes, dando así paso a que haya gente que trate de hacerse con el completo poder incluso aunque para ello tengan que eliminar a aquellos que se le crucen.

Daemon X Machina | Marvelous Interactive

Los obstáculos están presentes en este mundo repleto de caos donde hay enemigos de todo tipo, donde el peligro está garantizado. Sin embargo tú, junto a tu mecha, tendrás que intentar superar cada uno de los peligros que se presenten para llegar al lugar que realmente esperas. Así es que es el momento de disfrutar de una propuesta única y fascinante en la que solo los más habilidosos y valientes pueden sobrevivir.

Por supuesto, recordamos que los jugadores no se podrán hacer con este juego para siempre totalmente gratis. Se trata de una experiencia que únicamente podremos conseguir gratis hasta el próximo jueves, momento en el que Yooka-Laylee and the Impossible Lair estará totalmente gratis para los jugadores.