Descarga gratis ‘GTA Online’ en PS5 por tiempo limitado

Ha llegado uno de los días más esperados por los jugadores al ponerse a la venta ‘Grand Theft Auto V’ para las consolas de nueva generación. Una oportunidad nueva de que los jugadores puedan disfrutar de la experiencia en PS5 y Xbox Series X/S. Sin embargo, en la consola de Sony esta experiencia va un poco más allá cuando sabemos que Rockstar Games ha hecho un acuerdo para sorprender a los jugadores.

Todos los jugadores de PlayStation 5 pueden conseguir de forma totalmente gratuita ‘GTA Online’. ¿Cómo? Simplemente hay que descargarlo desde la PS Store. Por supuesto, debes saber que hay ciertos puntos a tener en cuenta, como las fechas en las que esta oferta estará disponible. A continuación vamos a contaros todo lo que debéis tener en cuenta para poder disfrutar de este juego sin gastar un euro.

Requisitos para descargar gratis GTA Online en PS5

Desde hoy mismo hasta el próximo 14 de junio todos los jugadores con una PS5 podrán sumar a su biblioteca ‘GTA Online’ sin gastar un solo euro. Se trata, por tanto, de una experiencia exclusiva para todos aquellos que tengan una PlayStation 5 en su colección. Y lo mejor es que podrás descargarlo totalmente gratis y quedártelo para siempre siguiendo estos pasos y requisitos.

Antes de nada, debes recordar que la oferta llegará a su fin el 14 de junio.

Si tienes una PS5, inicia sesión con tu perfil en PlayStation Network.

Accede a PS Store desde la consola y busca ‘GTA Online’.

Una vez dentro de la ficha, pulsa en “Descargar” para que comience la descarga.

Por supuesto, debes tener en cuenta unos aspectos más. Por una parte debes saber que necesitas alrededor de 90 GB de espacio libre para poder instalar el juego. No solo eso sino que además necesitas una membresía activa a PS Plus para poder disfrutar del juego. Y lo mejor es que tendrás la opción de disfrutar de una prueba gratuita de 7 días de PS Plus.

Si eres de los jugadores interesados en esta oferta, recuerda que a partir del 14 de junio el juego dejará de estar gratis para pasar a costar 19,99 euros. Por ello, si eres de los jugadores que tienen una PS5 y quieren disfrutar de esta gran experiencia, este es el momento de acceder a la tienda de PlayStation y sumar esta obra a tu colección.