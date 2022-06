Descarga ‘Hood’, ‘Geneforge 1’ e ‘Iratus’ totalmente gratis en Epic Games Store

A la hora de disfrutar de las mejores experiencias, Epic Games Store se ha convertido en una gran referencia. No solo hablamos de los juegos que podemos encontrar en su tienda o incluso el battle royale que los ha convertido en una referencia como es ‘Fortnite’. Hablamos de las ocasiones en las que nos permite conseguir juegos de forma totalmente gratuita y quedarnos con estos para siempre.

Una de las mayores sorpresas de esta experiencia viene con el hecho de que todos los jugadores pueden sumar obras gratuitas cada semana. Si bien normalmente esta posibilidad viene con uno o dos juegos, esta vez podemos hacernos con tres obras. Exactamente hablamos de ‘Geneforge 1 - Mutagen’, ‘Hood: Outlaws and Legends’ e ‘Iratus: Lord of the Dead’.

Por un lado tenemos ‘Geneforge 1 - Mutagen’, obra RPG de fantasía que nos lleva a un terreno alienígena. Aquí tendrás que usar la fuerza u optar por el ingenio para poder cambiar el mundo. Sírvete de un ejército de monstruos mutantes personalizados y aprovecha todo tipo de opciones a tu disposición.

Con ‘Hood: Outlaws and Legends’ tienes una propuesta donde tendrás que colaborar con otros jugadores para poder hacerte con el gran tesoro. Para ello, elimina a todos esos enemigos que se crucen en tu camino y no dudes en seguir adelante en tu avance ya que lo mejor está al final del camino. Después de todo, la otra banda rival estará preparada para tu ataque.

Y si lo tuyo es la exploración de mazmorras, entonces no querrás perderte ‘Iratus: Lord of the Dead’. Este RPG táctico de exploración de mazmorras por turnos tiene su ambientación en un universo de fantasía oscura en la que tendrás que liderar a un ejército de no muerto para poder ayudar a un nigromante furioso a alcanzar el mundo de la superficie.

Por supuesto, recuerda que si quieres sumar cualquiera de estos títulos a tu colección, tendrás que hacerlo antes del jueves de la próxima semana. Esto se debe a que, en el momento en el que den las 17 horas, todos los jugadores tendrán otro nuevo juego que poder descargar de forma totalmente gratuita.