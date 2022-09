Descarga ‘Spirit of the North’ y ‘The Captain’ totalmente gratis en Epic Games Store

A la hora de hablar de una de las tiendas para PC que más sorpresas puede darnos, el nombre de Epic Games Store siempre acude a nuestra mente. La tienda de los dueños de ‘Fortnite’ es una sorpresa constante, tanto con su catálogo como por el hecho de que nos ofrece, semana tras semana, la posibilidad de hacernos con juegos totalmente gratis. Por ello, es el momento ideal para garantizar que sigas llenando tu biblioteca de juegos sin gasto alguno.

Esta semana la compañía no ha querido quedarse muy atrás en lo que respecta a grandes aventuras. Por ello, por una parte nos presenta la posibilidad de hacernos con ‘Spirit of the North’. Se trata de un juego repleto de emoción en el que nos encontramos con un título en tercera persona cuya aventura está ambientada en los misteriosos paisajes de Islandia. Tendrás que jugar como un zorro rojo cuya historia se entrelaza con el guardián de la aurora boreal, un zorro espíritu femenino.

The Captain | Sysiac Games

Pero las sorpresas no acaban aquí, sino que también tenemos la oportunidad de conseguir ‘The Captain’. Se trata de un juego en el que tendremos que cruzar la galaxia para poder volver a casa. Entabla nuevas amistades, lucha contra tus enemigos y ten claro que no podrás salvarlos a todos. Decide a quién debes dejar atrás así como toma complejas decisiones a la hora de salvar civilizaciones así como condenar a otras a acabar.

Por supuesto, recuerda que estos títulos no estarán gratis para siempre. No pierdas la oportunidad de conseguir estos dos títulos de forma totalmente gratuita hasta el próximo 22 de septiembre a las 17 horas. A partir de esa hora, nuevos títulos llegarán como sorpresa de Epic Games Store. Por ello, se trata de la mejor ocasión para que todos los jugadores sigan completando su biblioteca de juegos de forma totalmente gratuita.