Descarga ‘Supraland’ por tiempo limitado en Epic Games Store

Cuando hablamos de Epic Games Store, tenemos claro que los jugadores pueden llegar a disfrutar de propuestas gratuitas. Todo esto siguiendo una política que la compañía comunicó en sus primeros días a la hora de estrenar la tienda. De este modo confirmaba que todos los jugadores podrán conseguir juegos de forma totalmente gratuita durante cada una de las semanas.

Tenemos propuestas gratuitas que conseguir semana a semana o incluso varias en esa misma semana. Y tras poder disfrutar de la acción de ‘Maneater’, tenemos la opción de seguir consiguiendo juegos gratuitos. Esta vez hablamos de ‘Supraland’, una aventura que busca ser la mezcla perfecta de ‘Portal’, ‘Zelda’ y ‘Metroid’. Una aventura que, sin duda, garantiza que sea inolvidable.

A la hora de superar la aventura de ‘Supraland’ tienes que ir resolviendo rompecabezas, derrotar a todo tipo de monstruos e incluso descubrir las mejoras secretas que se ocultan en el resto de niveles. De este modo tienes para ti una aventura de entre 12 y 25 horas dependiendo de cómo quieras superar la aventura. Todo para conseguir nuevos retos y opciones únicas.

Por supuesto, debes recordar que esta obra está gratis por tiempo limitado. A partir del próximo jueves no tendrás acceso a este juego de forma gratuita, pero sí a una nueva experiencia gratuita. No solo eso, sino a dos nuevas experiencias gratuitas. Esta vez hablamos de la posibilidad de conseguir ‘A Game of Thrones: The Board Game’ y ‘Car Mechanic Simulator 2018’.