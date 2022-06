Cinco videojuegos en los que convertirte en un animal es toda una aventura

A la hroa de disfrutar de los videojuegos, no siempre tenemos a grandes héroes protagonizando las aventuras. Los humanos o las criaturas que parecen humanas no son las únicas que pueden darnos grandes experiencias. Esto lo demuestran las obras en las que los animales o las criaturas que parecen animales protagonizan estas propuestas. A continuación os contamos esos títulos donde los protagonistas son adorables a la par que salvajes.

‘Okami’ es una tierna aventura donde los puzles nos reciben mientras jugamos como un gran espíritu en zonas de Japón. Este tiene forma de lobo, aún cuando no es simplemente una criatura salvaje, sino un animal con un gran poder que tendrá que ingeniárselas para poder superar todos los límites que obstaculizan su camino.

‘Donkey Kong’ es una de las licencias más conocidas de Nintendo. Este gran gorila ha pasado de ser uno de los villanos que secuestraba a la bella princesa Peach a ser capaz de protagonizar su propia aventura de plataformas. Y no solo lo ha hecho con un gran nivel de juego, sino que sabe cómo sacar partido a su jugabilidad de formas totalmente únicas.

Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate DX | Nintendo

Si bien las criaturas ‘Pokémon’ no son animales en sí, muchos de estos están inspirados en animales. Estos siempre han protagonizado su propia aventura y, sin embargo, es en ‘Pokémon Mundo Misterioso’ donde podemos sacarle el máximo partido a la propuesta. En esta podemos convertirnos en nuestro Pokémon favorito para salvar al mundo.

‘Biomutant’ no solo nos convierte en un mapache, sino en un gran héroe. Este debe ir mejorando su propio cuerpo con distintos implantes para poder superar los retos que se presentan. Así es que estamos ante una aventura donde no debemos temer a las criaturas más gigantescas, sino que estas deben temernos a nosotros.

Para acabar este recopilatorio no podemos olvidarnos de Sonic. ‘Sonic: The Hedgehog’ se ha convertido en una de las licencias de videojuegos donde las plataformas así como la velocidad quedan siempre garantizadas. Y es que este personaje no tiene miedo al avance, aunque en ocasiones parezca que los límites que se presentan en su camino sean imposibles de superar.