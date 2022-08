Desvelan el año de lanzamiento de 'KOTOR Remake' y el motivo del cambio de estudio

El remake de 'Knights of the Old Republic' se ha convertido en una de las esperanzas de los fans de Star Wars en los videojuegos, con permiso del buen hacer de EA con 'Jedi Fallen Order' y su próxima secuela.

Tras anunciarse hace unos meses, el remake de 'KOTOR' está trayendo de cabeza a Embracer Group, Disney y Sony. De acuerdo a las palabras del medio Bloomberg y recogidas por VGC sobre varias fuentes cercanas a la empresa responsable del remake, las diferencias creativas habrían sido el principal motivo de que el videojuego cambiara de manos.

'KOTOR Remake' estaba siendo desarrollado por Aspyr. Con la "fuga" de varios de sus creativos a raíz de las dudas de Embracer, Disney y Sony sobre el rumbo que estaba cogiendo el RPG, Embracer podría haber trasladado el proyecto a Saber. Esta noticia, por ahora, no ha sido confirmada por la empresa.

Kotor | Bioware

Si bien es cierto que el título lleva ya en marcha varios años de desarrollo y la previsión inicial era publicarlo en 2023, desde Bloomberg apuntan a que 'KOTOR Remake' habría movido su estreno hasta 2024 a raíz de los últimos e importantes cambios sufridos en su desarrollo.