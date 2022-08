El remake de 'KOTOR' sigue en marcha pero ahora sus responsables serán otros

El remake 'Knights of the Old Republic' se ha convertido en uno de los grandes juegos y más esperados del catálogo de PlayStation 5, además de PC. No obstante, las noticias no son tan buenas para los fans de la marca desde hace unas semanas.

Y es que el título habría pausado indefinidamente su desarrollo a raíz de diversos problemas en el estudio, Aspyr Media. De acuerdo al último informe fiscal de Embracer Group y compañía responsable del estudio, el remake de 'KOTOR' ya tiene nuevas manos.

Se trataría de Saber Interactive, estudio que se habría puesto manos a la obra para continuar con el trabajo de Aspyr Media. "Uno de los proyectos Triple A del grupo ha pasado a otro estudio dentro de Embracer", aseguraba la empresa sin confirmar todavía el nombre.

Kotor | Bioware

"Se ha hecho para asegurar el nivel de calidad que se necesita. No esperamos ningún retraso por esta transición"; añadía Embracer Group siendo el detalle de que el remake no sufrirá ningún retraso la noticia más esperada por los fans. Eso sí, el videojuego por ahora no ha confirmado una fecha aproximada para su estreno, contando con más de tres años de desarrollo a su espalda.