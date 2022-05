Encuentran una zona oculta en ‘Horizon Forbidden West’ que podría ser de un DLC

Si hablamos de algunos de los exclusivos más queridos de PlayStation, nos encontramos con ‘Horizon Forbidden West’, la obra de Guerrilla Games que, durante años, fue de lo más esperado. Su estreno ha dado mucho que hablar y parece que lo hará durante un tiempo pues, tal y como ha encontrado un jugador durante una de sus aventuras por el mapa, la obra no ha hecho más que empezar.

Es posible que en tu aventura, a pesar de curiosear, no llegases a reparar mucho en algunos detalles. Sin embargo, para este jugador fue imposible no reparar en el hecho de que, al querer explorar una curiosa forma montañosa en la Costa Oeste, esta le marcaba ciertos límites. Después de todo, a pesar de que parecía tener todos los puntos para poder alcanzar esta zona, algo se lo impedía.

Al fijarse un poco más en esa zona que tanto llamó su atención fue consciente de que había ciertas zonas con las que, de poder acercarse, Aloy podría interactuar. Sin embargo, nada le permitía poder acceder a esa mencionada zona. Por ello, ante este hecho, el jugador no pudo evitar replantearse, al igual que el resto de la comunidad, que puede tratarse de una zona que se abra más adelante con un DLC.

Recordemos que esta no es la primera vez que pasa con una obra de Guerrilla Games ya que, con la primera parte de la aventura de Aloy, ‘Horizon Zero Dawn’, la compañía ya nos presentó un DLC que ampliaba un poco más la propuesta. Por ello, estamos ante una obra que parece que todavía tiene mucho más por contar, a pesar de que, por el momento, tengamos que mantener la esperanza ya que no existe una confirmación oficial.