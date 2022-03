Este juego de detectives presenta misterios que no solo debes resolver en el juego, sino también en la vida real

Convertirse en detective es uno de los grandes retos que nos presentan los videojuegos con temática policial. Seguir las pistas, encajar estas en la escena del crimen y buscar al culpable entre todos los sospechosos. Sin embargo, ¿alguna vez te habías imaginado tener que realizar tu investigación dentro y fuera del videojuego? Esa es la atrevida propuesta que nos invita a disfrutar ‘Chinatown Detective Agency’.

El juego te invita a convertirte en Amira Darma, una ex agente de la Interpol que actualmente ofrece sus servicios como investigadora privada en Singapur. Junto a ella tendrás que poner a prueba tus habilidades detectivescas mientras viajas por el mundo y con tus buenos resultados consigues demostrar tu valía. Tu papel es importante y es que serás la única persona capaz de evitar la quiebra en la economía de este mundo ciberpunk ambientado en el año 2037.

Chinatown Detective Agency | Humble Games

Su jugabilidad puede parecer sencilla al tratarse de un point and clic, sin embargo su propuesta va más allá. No siempre podrás relajarte a observar sus entornos tranquilamente ya que habrá ocasiones en las que no solo tengas que usar tu mente e intuición para poder dar con el camino correcto en la investigación. En algunas ocasiones el propio juego te invitará a investigar fuera del juego, realizando búsquedas en la propia Google para que encuentres pistas relacionadas en otros supuestos casos de Darma.

La forma en la que el juego trata de conectar realidad y ficción recuerda a los antiguos juegos de Carmen Sandiego, por lo que resulta una propuesta no solo interesante, sino adecuada a los jugadores más nostálgicos. Este es el momento de sacar el papel y el bolígrafo para comenzar a anotar pistas y convertirnos en el mejor detective del mundo.