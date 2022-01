“Estoy un poco de mala hostia”: TheGrefg se disculpa con sus seguidores por culpa de Nicky Jam

En la actualidad, pocas son las personas que no conocen a TheGrefg, uno de los streamers que no tiene miedo a la hora de aceptar nuevos retos y tratar de buscar siempre el mejor contenido posible para sus seguidores. De este modo, no solo se ha ganado una merecidísima presencia en el Rewind de este año, sino que incluso ha logrado alzarse con dos récord dentro de la plataforma Twitch.

Esta fama le ha llevado a poder juntarse con los mejores de los distintos sectores, incluyendo cantantes muy reconocidos en el mundo del reggaeton como es el famoso Nicky Jam. Esto le dio la oportunidad de presentar en directo una de sus canciones, Ojos Rojos, de la cual apenas unos días ya pudo emitir un adelanto. Sin embargo, el plan que sonaba tan bien sobre el papel no fue tan agradable para el streamer. Sobre todo cuando se comprobó que el mismo día del streaming, a la hora acordada, la entrevista no se iba a producir.

Como viene siendo costumbre para los seguidores del streamer, este empezó el directo con un contador. Una forma de recordarles que a las 20 horas veríamos la entrevista. Sin embargo, llegaron las 20:00 y lo que sucedió fue completamente diferente a lo esperado. Esto se debe a que, en lugar de encontrarse con el cantante, en su lugar recibió un mensaje del manager indicando que no se presentaría.

A partir de aquí TheGrefg habló directamente a la cámara para decir “Estoy un poco de mala hostia. No por mí, si no por vosotros”. Y es que, a pesar de todo, el streamer no se arrepiente de que le hayan dado plantón, sino del hecho de haber fallado a sus seguidores. “Justo a las ocho cuando tenía que estar Nicky Jam nos escribe su manager y nos dice que no puede estar.”. Lamentablemente, sin una explicación mayor ni para saber porqué no pudo estar el cantante ni para poder explicar a los seguidores lo que pasó.

Sin embargo, TheGrefg decidió no perder la sonrisa y seguir ofreciendo a sus seguidores lo que realmente quieren y merecen. Por ello, en lugar de encontrarse con Nicky Jam, el streamer optó por seguir la corriente a Zilverk al instalarse VR Chat y dar con ello una entrevista bastante distinta a lo esperado. Aunque eso sí, con anécdotas y diversión asegurada.