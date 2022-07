Estrategia, acción y grandes experiencias en este fin de semana de juegos gratuitos

Tenemos ante nosotros la posibilidad de disfrutar de grandes títulos gratuitos durante el fin de semana. Propuestas que garantizan que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia única sin tener que pagar dinero por ello. ¿Quieres aprovechar al máximo esta propuesta? A continuación vamos a compartir contigo la lista de títulos que puedes descargar totalmente gratis.

Live a Live (Switch)

Llega el momento de probar uno de los exclusivos de Nintendo Switch con una demo exclusiva. Tenemos una propuesta única, fascinante y que garantiza que todos los jugadores puedan disfrutar al máximo de la experiencia con estética clásica y que ofrece a los jugadores algo completamente nuevo.

Cult of the Lamb (Steam)

A la hora de disfrutar de grandes juegos inesperados, no podemos pasar por alto ‘Cult of the Lamb’. Se trata de una propuesta que es divertida tanto visualmente como, en sí, a la hora de pensar en la estrategia que propone. Así es que no dudes en dejarte llevar por la acción de este título que garantiza algo nuevo.

Geneforge 1 - Mutagen, Hood e Iratus (Epic Games)

Epic Games Store esta semana no se contenta con uno, sino que opta por tres juegos sorprendentes. Acción, estrategia y propuestas multijugador son de las propuestas más llamativas que tenemos a nuestra disposición. Una forma única de garantizar que todos los fans puedan disfrutar de experiencias llamativas de forma totalmente gratuita.