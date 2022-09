Un estudio desvela cuáles son las consolas más populares en los países europeos

¿Cuáles son las consolas más populares en cada país de Europa? Una respuesta que sin duda puede dar lugar a interesantes debates y que ahora hemos podido conocer gracias a un reciente estudio realizado por Cribbage Challenge. Durante la investigación se utilizó Google Trends como herramienta, así como las principales consolas, siendo un total de 47 países los participantes.

Si tenemos que hablar de cifras y por supuesto la consola más popular en toda Europa esa es nada más y nada menos que Nintendo Switch. La consola híbrida de la GranN se alza como la vencedora y por ende la más buscada en un total de 24 países, ahí es nada. En éstos figuran Francia, Países Bajos o España.

El segundo puesto recae sobre una de las plataformas más polémicas de la actualidad, PlayStation 5. La consola de Sony se encuentra como la más buscada en 20 países, figurando entre los mismos Alemania o Noruega. Recientemente la plataforma no ha estado exenta de polémica debido a su subida de precio, 50 euros por encima del coste original. Un movimiento que no ha gustado nada a la comunidad de jugadores que todavía no ha podido hacerse con PS5 debido a su falta de stock.

Nintendo Switch OLED | Nintendo

En tercer lugar se sitúa Xbox Series X, siendo tan sólo la más buscada por los jugadores de Reino Unido, Kosovo y Hungría. Si bien es cierto que ha terminado en última posición en el estudio, las cifras de la consola de Microsoft son muy favorables. En los últimos 9 meses, Xbox Series se ha colocado por encima de PS5 en lo que a ventas se refiere, por no hablar de su servicio Game Pass el cual es para muchos usuarios la excusa perfecta para hacerse con la consola.

Nintendo sigue siendo la gran triunfadora a pesar de encontrarse una “generación” por detrás de Sony y Microsoft. El lanzamiento constante de títulos, un precio francamente acertado y la posibilidad de disfrutar partidas tanto en modo sobremesa como online hacen de Switch la plataforma ideal para muchísimos usuarios.