Evento Xbox y Bethesda: Fecha y hora para presentar sus nuevos y esperados juegos

Aunque no tengamos un E3 como tal, junio ha sido un mes reservado por muchas compañías para presentar sus nuevos proyectos de cara a los próximos meses y años. Microsoft es una de las empresas más importantes en este ámbito, con grandes eventos que acaparan la atención de millones de jugadores de todo el mundo.

Hace escasos minutos la empresa afincada en Redmond ha puesto fecha y hora para su evento Xbox & Bethesda Showcase, una presentación en la que podremos conocer tanto los juegos exclusivos que llegarán a Xbox, así como los títulos de third-party que también se darán cita en la consola.

Dicho esto, será el próximo 12 de junio a las 19:00h (horario peninsular) cuando podamos conocer los nuevos proyectos de la compañía. No cabe duda de que, además de Xbox, Bethesda es una de las empresas que más expectación va a crear de cara a las próximas semanas.

Motivos no faltan para ello si tenemos en cuenta que este mismo año llega 'Starfield', el nuevo RPG de ciencia ficción y del que todavía no hemos visto nada en movimiento. Además se suma la posibilidad de ver lo nuevo de Id Software, Machine Games y su esperado 'Wolfenstein 3', entre otros siendo 'The Elder Scrolls VI' una de las obras y proyectos que, todo a punta, no se dejarán ver debido a su fase temprana de desarrollo.

De cara a Xbox, Obsidian y su nuevo y prometedor RPG también son muy a tener en cuenta. No podemos olvidarnos de la nueva entrega de 'Forza Motorsport', 'Perfect Dark', 'Hellblade 2' o un protagonismo en el que también harán partícipe a Xbox Game Pass entre otras muchas sorpresas más.