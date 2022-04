Microsoft ya estaría trabajando en una versión mejorada de Xbox Series X

Microsoft lanzaba en 2020 Xbox Series S y Xbox Series X, siendo ésta última la máquina abanderada para la nueva generación de consolas. No obstante, y a pesar de la falta de stock normal para una consola que lleva dos años a sus espaldas, los de Redmond ya podrían estar trabajando en una versión mejorada de Xbox Series X.

El periodista Brad Sams ha asegurado en un reciente vídeo que Microsoft está trabajando en versiones mucho más eficaces de sus chips, implicando por lo tanto una posible mejora de rendimiento, un movimiento que según el propio Brad es habitual en la empresa para así reducir los costes de producción.

Por otro lado, el periodista también señala que hay que tener en cuenta el tiempo que lleva el chip actual, casi 18 meses; sumando además el correspondiente a la fase de producción y que estima entre 12 y 14 meses.

Ambos elementos, tanto el abaratamiento de los costes de producción como el contar con chips más actuales, implicarían un movimiento similar al que ya tuvimos hace unos años con Xbox One y posteriormente con One X. Un caso similar también lo encontramos con PlayStation 4 y su modelo PS4 Pro. Como suele ocurrir en estos casos, por el momento es mejor no dar nada por sentado y esperar información oficial.