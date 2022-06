'Everywhere', lo nuevo del exproductor de 'GTA', filtra sus primeras imágenes

Tenemos que remontarnos nada más y nada menos que hasta 2017 para comenzar a oír hablar de 'Everywhere', el nuevo juego de Leslie Benzies. Para quien no lo sepa, Leslie es una de las caras más importantes de la industria del videojuego, productor de 'Grand Theft Auto'.

Pocos detalles conocemos hasta la fecha del ambicioso proyecto del exproductor de la saga de Rockstar; más allá de que se tratara de un prometedor título multijugador de dimensiones colosales.

Ahora, gracias a una filtración hemos podido conocer las primeras imágenes de 'Everywhere'. Desarrollado en el motor Unreal Engine, el título promete (a juzgar por las imágenes) un colorido apartado visual, aunque con matices.

Y es que desde la página de fans del videojuego en Twitter, los usuarios han encontrado varias ofertas de trabajo. Una de ellas hace mención a una vacante para artista en la que éste trabajaría en un título con dos estilos diferentes. ¿Y cómo encaja esto en 'Everywhere'? Pues ni más ni menos que con la idea de proyecto que Leslie tiene para su obra: un título que beba directamente de lo visto en 'Ready Player One'.

'Everywhere' no cuenta por ahora con fecha de lanzamiento, y aunque lleva más de cuatro años en desarrollo, no sería de extrañar que todavía quedasen algunos más para verlo en funcionamiento. Sobre sus mecánicas, la breve y escueta descripción extraída del propio Leslie nos augura una aventura en la que ofrecer total libertad al jugador, con infinidad de modos y estilos de juego.