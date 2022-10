¿'Fallout 5'? ¿'New Vegas 2'? El fundador de Obsidian confía en el regreso de la saga

'Fallout' es una de las sagas más queridas por los fans de los videojuegos. La franquicia está de cumpleaños al celebrarse nada más y nada menos que su 25 aniversario. Con motivo de una fecha tan señalada, Feargus Urquhart y cofundador de Obsidian ha hablado en exclusiva para el medio DualShockers sobre el futuro de la marca.

Si bien es cierto 'Fallout' puede ser una marca atribuida a día de hoy a Bethesda, lo cierto es que 'New Vegas' se ha ganado por mérito propio en convertirse en el videojuego favorito de la comunidad de la saga. Una entrega desarrollada por Obsidian de la que se lleva pidiendo una segunda parte desde hace unos cuantos años.

Feargus es consciente de las peticiones de la comunidad, asegurando que pronto comenzarán a mirar a los futuros proyectos para el estudio. ¿Está 'Fallout' en la lista? La respuesta de Feargus fue clara: "Me sorprendería que no lo estuviera. Mi deseo es que antes de cabalgar hacia la puesta de sol es hacer otro Fallout"; destacaba el cofundador en relación a la posibilidad de ayudar a Bethesda con el nuevo proyecto de la marca.

Fallout 76 | Bethesda Game Studios

Estas palabras abren la posibilidad a que estemos frente a un hipotético 'Fallout 5' o el deseado 'New Vegas 2'. Sea como fuere y en caso de que sea colaborando o no con Bethesda, Obsidian tiene en marcha varios proyectos entre ellos 'Avowed' o 'The Outer Worlds 2'. Además, Bethesda no tiene precisamente proyectos pequeños en el horizonte. Junto a 'Starfield' está camino también 'The Elder Scrolls VI'.