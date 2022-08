‘FIFA 23’ nos muestra muchas más novedades de su estilo de juego

No son pocos los que se sorprendieron cuando EA Sports anunció que su franquicia no se volvería a llamar FIFA después de no llegar a un acuerdo con la propia federación. Fue con esta decisión que la compañía puso en el punto de mira a ‘FIFA 23’, el que será el último juego en llevar el popular nombre. Consciente de ello EA Sports quiso hacer que este título trajera consigo todo tipo de novedades, las cuales nos ha presentado más a fondo con un nuevo tráiler.

Si bien fue hace días que se nos presentó oficialmente ‘FIFA 23’ EA Sports no ha entrado en detalles hasta ahora. El juego que por primera vez tendrá una representante femenina en portada contará con todo tipo de mejoras que van desde el uso de la tecnología HyperMotion 2 hasta mejoras en los efectos de sonido.

Si bien ya sabíamos que el juego llegaría cargado de mejoras, también nos ha sorprendido con muchas más novedades. Además de que ofrecerá nuevas funciones de entrenador también habrá presencia femenina dentro del equipo arbitral.

Esta edición también destacará por la vuelta de un club histórico como lo es la Juventus que regresa a esta franquicia tras acabar su acuerdo de exclusividad con eFootball.

FIFA 23: Fecha de lanzamiento

El que será el último juego de EA Sports en denominarse FIFA llegará a tiendas de todo el mundo el próximo 30 de septiembre. Como pasó con la anterior edición este título estará disponible tanto para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, como para las consolas de nueva generación. Este llegará cargado de novedades por lo que no son pocos los que ya han marcado su lanzamiento en el calendario.