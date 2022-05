Una filtración de 'God of War: Ragnarok' deja buenas noticias para los esperan el juego este año

Tras el jarro de agua fría que ha supuesto el retraso de 'Starfield' y 'Breath of the Wild 2' hasta 2023, muchos temen que el otro gran esperado de este año, 'God of War Ragnarok' también sufra un inesperado y fatídico retraso.

Santa Monica Studios no ha desvelado nada al respecto sobre el videojuego más allá de un tráiler gameplay en el que hemos podido conocer algunas de las características jugables de la obra, pero poco más. A pesar de ello, y aunque el estudio no se ha pronunciado, parece que el juego sigue fechado para 2022.

Pero, ¿y si no es el caso? Todo parece indicar que todo seguirá según lo previsto según el sistema de clasificación por edades de Corea del Sur y donde el videojuego ya habría pasado el visto bueno, además de quedar fijado en el mismo para este 2022. Al igual que la primera parte de esta nueva saga, 'God of War Ragnarok' ofrecerá una aventura sólo para mayores de 18 años cargada de violencia.

El que haya pasado el sistema de clasificación de edades sin duda es indicativo de que puede que estemos más cerca del lanzamiento. Si estamos en lo cierto puede que el Summer Game Fest 2022 será el evento en el que tal vez podamos conocer, ahora sí, el día de salida para la que promete ser la gran aventura de Kratos en PlayStation.