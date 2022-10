Gasta más de 9 mil euros para tener el mejor equipo de 'FIFA 23'

Hace apenas unas semanas que Twitch anunciaba un cambio en su política de directos al forzar la cancelación de los directos promoviendo las tragaperras virtuales. Esto provocó todo tipo de reacciones, desde los streamers que agradecen el movimiento de la plataforma y el castigo a este tipo de directos, así como streamers que, con el descontento, optaron por mostrar su inconformidad. Sin embargo, hay otros que llevaron la queja un paso más allá y buscaron incluso que no solo se retirasen las apuestas, sino también las cajas de botín.

Para apuntar a esta queja, los streamers pusieron de ejemplo a un famoso streamer llamado Trymacs. Este es conocido por abrir sobres de cartas de FUT en sus directos, hasta un punto extremista ya que no se limita a abrir un par de sobres, sino a gastar sumas elevadas con la simple intención de hacerse con el mejor equipo. Una queja que ha ido un paso más allá ahora que ha llegado ‘FIFA 23’ al mercado y él ya se ha gastado casi 10 mil euros en sobres de FUT.

Una práctica que puede ser tan adictiva como las apuestas

Con intención de hacer que todos fueran conscientes de la gravedad del problema, Trymacs estaba presente en el streaming. Después de todo, la intención del directo era levantar la alfombra con la que se tapa lo grave que puede llegar ser el tema de los sobres FUT y la necesidad de conseguir el mejor equipo. Sin embargo, la sorpresa llegó en el mismo instante en el que, ante las críticas, el streamer admitía que está de acuerdo con estas mismas.

El streamer comparó ‘FIFA’ con un “casino para niños”. ¿Por qué? No debido a su jugabilidad o a los partidos, sino precisamente a la presencia de los sobres de FUT. Después de todo, estos son una versión aleatoria en la que, al adquirirlos, te puede salir un buen jugador o uno malo, por lo que se está promoviendo siempre el hecho de tener que jugar en ese intento de conseguir los mejores jugadores posibles.

A partir de esta comparación, el streamer también indicaba que está muy tranquilo consigo mismo por no promover el uso de tarjetas prepago en estos juegos ni tampoco realizar ningún tipo de publicidad al juego de EA. De hecho, afirma que incluso está a favor de que se lleguen a prohibir las cajas de botín en Alemania para evitar problemas incluso mayores.

Sin embargo, tras este directo, apenas dos semanas más tarde, el streamer también ha tenido que admitir un problema con ‘FIFA 23’. Este afirma que ha gastado 9.300 euros en ‘FIFA 23’ (cifra que ha ido en aumento con el paso de los días). ¿Con qué intención? Hacerse con uno de los cinco mejores equipos de FUT que se encuentran en todo el mundo. Y lo mejor es que, para explicar esta situación, ha buscado una explicación con la que respaldar lo hecho.

Según el streamer, a pesar de que gran parte de su contenido se basa en abrir sobres de FUT sin parar, él realmente no está invitando a la gente a que gaste su dinero en ‘FIFA’. A esto añade que él realmente no se lucra mediante tarjetas prepago de terceros. Con esto afirma que no está buscando predicar con el ejemplo, sino que únicamente ofrece contenido a sus seguidores.

Si bien esta explicación no ha resultado muy satisfactoria, el streamer parece estar de acuerdo con sus propias palabras. Claro que, ¿cómo resultaría para él comprobar que, en su primer partido con su gran equipo, ha perdido contra otro jugador que no ha gastado dinero? Un resultado que muchos pudieron seguir en pleno directo y que, sin duda, fue una incómoda realidad para el streamer.