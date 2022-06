Grandes éxitos y todo tipo de demos para jugar totalmente gratis este fin de semana

Con el fin de semana llegan las grandes posibilidades para todos los jugadores. Esto se debe a que, desde este momento, los jugadores pueden disfrutar de las grandes experiencias de forma totalmente gratuita. Por supuesto, no podemos olvidarnos de que las compañías van a buscar que todos los jugadores puedan disfrutar de los títulos de forma totalmente gratuita y, por ello, vamos a repasar con vosotros los juegos gratuitos que se pueden disfrutar.

ARK: Survival Evolved (Steam)

A la hora de disfrutar de los survival, obras como ‘ARK’ se han convertido en un gran referente. Entre los dinosaurios y los grandes enemigos que nos encontramos en el resto de jugadores, tenemos para nosotros todo tipo de experiencias únicas. Así es que, si quieres conseguir esta gran propuesta, tienes hasta el próximo 19 de junio para sumarlo a tu colección.

Supraland (Epic Games Store)

Hablar de los juegos gratis de Epic Games Store. Se trata de una de las plataformas que, desde su estreno, no ha dejado de sorprendernos. Y esta vez nos permite conseguir totalmente gratis ‘Supraland’, una aventura que tiene mundos únicos y plataformas al estilo ‘Zelda’. Y lo mejor es que puede ser tuyo para siempre.

Assassins Creed Origins (PC y consolas)

Ubisoft es la reina a la hora de ofrecernos juegos totalmente gratuitos por tiempo limitado. Esta vez, con intención de celebrar el aniversario de ‘Assassin’s Creed’ nos encontramos con la propuesta de vivir una gran aventura en Egipto, con los inicios de la organización.

Dead Island Definitive Edition (Xbox)

Los días de juegos gratis de Xbox siempre nos dejan con grandes sorpresas. Esta vez tenemos a nuestra disposición esta videojuego que nos mantiene en tensión y que, por supuesto, busca que saquemos partido a un estilo de juego completamente único y fascinante.

GTFO (Steam)

¿Te apetece un shooter cooperativo único? Este es el momento de poder disfrutar de una aventura sorprendente con una demo que quiere que demuestres tu habilidad. Así es que no te olvides de dejar pasar por la acción más explosiva y el suspense.

I Am Fish (Xbox)

¿Quieres convertirte en un pez y demostrar que tienes una habilidad única? Este es el momento de hacerlo como nunca antes habías esperado. Así es que es la hora de ir superando distintas propuestas con las que sacar partido a cada una de las habilidades de los peces que tenemos a nuestra disposición. Todo gracias a los días de juego gratis de Xbox.

Monster Hunter Rise: Sunbreak (PC y Switch)

Gran sorpresa para los jugadores. Es la hora de disfrutar de la gran experiencia de ‘Monster Hunter Rise: Sunbreak’, todo gracias a la posibilidad de disfrutar de su demo. ¿Quieres descubrir la verdadera acción de este gran juego? Este es el momento de sacar provecho a las novedades que están por llegar.

Stardew Valley (Switch)

Es la hora de que los jugadores de Nintendo Switch puedan disfrutar de las experiencias totalmente gratuitas. Esta vez la compañía nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de una granja de forma completamente gratuita. ¿Tu sueño siempre ha sido gestionar tu propia granja? Este es el momento.

Tell me why (PC y Xbox)

Seguimos con la posibilidad de poder descargar totalmente gratis ‘Tell me why’, la obra que con sus decisiones nos fascina. Esta historia manda un importante mensaje, sobre todo porque se trata de un título que busca transmitir la importancia luchar por la igualdad y que conmemora a la comunidad LGTBQ+.