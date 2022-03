'Hogwarts Legacy' y los micropagos crean las dudas entre los fans y sus creadores responden

Desde ayer a la noche no se habla de otra cosa. 'Hogwarts Legacy' se ha convertido en uno de los títulos más esperados por los fans de Harry Potter, algo no muy difícil; pero también entre aquellos que no son muy seguidores de la saga de J.K Rowling.

Los motivos están en su más reciente gameplay de 15 minutos, mostrando el que sin duda es el videojuego definitivo de Harry Potter, ofreciendo infinidad de opciones al jugador tanto fuera como dentro de Hogwarts. En su extenso vídeo de presentación surgieron varias dudas, y varias de ellas estarían relacionadas con los micropagos.

Y es que como anunciara Avalanche Studios en el video, los jugadores podrán crear diferentes pociones y otros utensilios que serán clave durante la aventura. Éstos requerirán de cierto de preparación, como pudimos apreciar en el gameplay. Esta idea ha generado entre la comunidad la posibilidad de que el estudio permitiera acelerar el transcurso del tiempo mediante micropagos.

Chandler Wood y Community Manager de Avalanche Studios ha respondido de forma directa a las dudas de los fans. A través de su cuenta de Twitter, Chandler ha confirmado que 'Hogwarts Legacy' no tendrá ningún tipo de microtransacción, ya sea en lo referente a reducir el tiempo de creación de las pociones o cualquier otra actividad del videojuego.