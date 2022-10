'Horizon Zero Dawn' tiene en camino un remake y un juego multijugador para PS5

'Horizon Zero Dawn' recibía este mismo año un parche que actualizaba el juego de Guerrilla Games en PS5 para ofrecer una resolución 4K y 60fps. Además, en 2020 el título también aterrizaba en PC, ofreciendo así una versión mucho más potente que la original publicada en PS4.

Si bien sigue siendo uno de los títulos más queridos del catálogo de PlayStation, recientemente varios insiders han asegurado que 'Horizon Zero Dawn' tendría en camino un remake que contaría con muchas de las características técnicas vistas en 'Forbidden West'. No sólo eso, sino que además el videojuego también sumaría un modo multijugador al más puro estilo 'Monster Hunter'.

"No creo que esté lejos de anunciarse. Este es mi último comentario sobre el tema, no lo profundizaré, pero no sé por qué están actualizando los gráficos aunque supongo que pueden hacer lo que quieran"; decía el insider Dusk Golem hace un tiempo. Ahora el medio VGC y con sus propias fuentes asegura que esta revisión del título ya está en marcha.

Horizon: Zero Dawn | Guerrilla Games

En lo que al modo multijugador se refiere, el título incluiría un modo cooperativo del estilo de la franquicia de Capcom para ofrecer más opciones exclusivas a los usuarios de PlayStation, así como también PC.

El recibimiento por parte de la comunidad ante estas noticias no ha sido muy positivo. Principalmente debido a que hablamos de un videojuego publicado en 2017 en PS4, con una remasterización para PS5 este mismo 2022 a raíz de la actualización de resolución y framerate. Por el momento Sony no se ha pronunciado al respecto sobre este desarrollo, por lo que habrá que esperar a la noticia oficial.