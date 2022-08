La serie de 'Horizon Zero Dawn' de Netflix ya tiene director

El proyecto para llevar 'Horizon Zero Dawn' a la pequeña pantalla va viento en popa. Si hace unos meses Sony anunciaba a bombo y platillo la adaptación de varias de sus franquicias más importantes, ahora Netflix ha presentado al que será el director de la obra de Guerrilla Games.

Steve Blackman, director de 'The Umbrella Academy' y una de las producciones más aclamadas de la plataforma de streaming, será quien se ponga a los mandos de la producción. Por el momento desconocemos qué nos contará el bueno de Steve en la serie de TV, pero es de esperar que la historia recoja los acontecimientos vividos por Aloy en el primer título.

'Horizon Zero Dawn' es sólo una de las muchas franquicias que Sony adaptará tanto a la pequeña como gran pantalla. Sabemos que a principios de 2023 'The Last of Us' se estrenará en HBO, una de las más esperadas. Le seguirá 'Horizon Zero Dawn', pero también otras sagas de incontable renombre.

Aloy, de Horizon Zero Dawn | Sony

Una de ellas, y tal vez uno de los proyectos más jugosos, es sin lugar a dudas 'God of War'. En esta ocasión ha sido Amazon quien ha conseguido llevarse a Kratos para adaptar en formato serie de TV la marca. A la gran pantalla llegará una historia original con 'Gran Turismo' como principal protagonista. También se sumará 'Ghost of Tsushima', una de las nuevas IPs de más éxito para PlayStation en los últimos años.