Instalan 'DOOM' en un tractor: la última locura que demuestra que es compatible con todo

Con el lanzamiento de ‘DOOM’, sin duda sus creadores no llegaron a pensar lo que estaba por venir. Su lanzamiento en 1993 provocó el inicio de una saga que no ha dejado de avanzar. Resulta sorprendente y, de algún modo, esto inspira a los jugadores a seguir superando los límites de lo que parece ya no poder seguir avanzando. Hay jugadores que buscan crear armas inspiradas en el juego para, simplemente, convertirse en piezas de coleccionismo mientras que otros optan por ir un paso más allá y demostrar que el juego puede seguir disfrutándose en cualquier parte.

Esto último ha provocado que veamos ‘DOOM’ en máquinas de lo más inesperadas como una pieza de LEGO o, incluso, una prueba de embarazo. Si bien estas ya parecen ser los límites de lo que podría suceder, ahora unos jugadores han querido llegar a un nuevo nivel. ¿Cómo? Consiguiendo que la obra de John Romero y John Carmack funcione en un dispositivo completamente inesperado como es el caso de un tractor John Deere.

Jugar a DOOM en un tractor ya es posible y no es broma

Entre la comunidad de fans de ‘DOOM’ se ha iniciado un curioso movimiento en el que se buscan hacer ports a los dispositivos más inesperados. Esto ha dado paso a que todos los jugadores busquen distintas plataformas para llevar el juego y, si bien hemos visto todo tipo de propuestas, un tractor jamás había parecido ser una opción. Al menos, así era hasta ahora donde un programador ha decidido que la pantalla de un tractor de John Deere es tan buena como otra cualquiera.

El autor de este inesperado logro es Sick Codes, quien estuvo presente en la feria de ciberseguridad DefCon en Las Vegas, la cual se celebró el pasado fin de semana. ¿Cuál fue la intención de su presencia? Demostrar que existía un error en el sistema operativo de los últimos tractores de esta marca, los cuales vienen equipados con pantalla táctil. Y es que si bien es cierto que él no buscaba hacer que el juego funcionase en sí, lo que sí buscaba era demostrar a todos los asistentes de la existencia de este error haciendo funcionar el juego.

Este hackeo dejó a todos con las bocas abiertas, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene una gran complejidad que ha dado como resultado cierta polémica. Después de todo, son muchos los agricultores que piden a la compañía el derecho de reparar sus propios tractores, pudiendo incluso modificar este y acceder a todas las funciones que están disponibles. Algo así como quien libera todas las funciones de su móvil. Y esto, claramente, no parece gustar a la compañía, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos de estos importantes hackeos han dado como resultado el cese de la producción así como graves ataques hackers.

Por ello, el acto realizado por Sick Codes ha creado una gran conmoción. Sin embargo, por ahora él es el único que sabe cómo realizar este tipo de hackeo ya que, para poder llevarlo a cabo, se requiere un acceso físico a los circuitos del tractor. Y es que si bien afirma que habría formas de hacerlo mucho más fácil, lo que ha dejado claro es que un tractor parece ser el lugar perfecto para seguir disfrutando de ‘DOOM’.